Dopo il video virale dei "tre in monopattino", Salvini annuncia nuove regole per la sicurezza

Dopo che un video è diventato virale in Italia mostrando due adulti e un bambino a bordo di un monopattino elettrico a Milano, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha rilanciato l'urgenza di nuove regole per garantire maggiore sicurezza in strada.

Il video, come da pronostico, ha indignato molti e sollevato numerose preoccupazioni riguardo all'uso irresponsabile di questi veicoli nelle città italiane, alimentando il dibattito sulle misure necessarie per prevenire incidenti e comportamenti pericolosi.

Il video, ripreso da un automobilista che ha filmato due adulti su un monopattino, di cui uno con un bambino in braccio, ha catturato l'attenzione del Ministro Salvini, che ha commentato su Facebook: “Non c'è limite all'incoscienza.”

Il Ministro ha colto l’occasione per ribadire che il nuovo Codice della Strada, già approvato in Commissione e atteso per la votazione in Senato, introdurrà regole più stringenti per i monopattini elettrici. Tra le misure previste ci sono l'obbligo del casco, della targa e dell'assicurazione, pensate per aumentare la sicurezza sia dei conducenti sia dei pedoni.

Attualmente, le norme italiane per i monopattini elettrici (di cui vi consigliamo questo modello in offerta su Amazon) prevedono già limitazioni, tra cui il divieto di trasportare passeggeri e il limite di utilizzo per minorenni.

Tuttavia, secondo molti, la mancanza di controlli sul rispetto di tali regole vanifica in parte la loro efficacia. Gli episodi di guida irresponsabile, spesso immortalati sui social, sono frequenti, e molti ritengono che l’assenza di verifiche sia un problema da affrontare con urgenza.

Salvini, convinto dell’urgenza delle nuove misure, spera che il Senato approvi rapidamente il nuovo Codice della Strada, sostenendo che tali obblighi garantiranno una maggiore tutela per chi utilizza i monopattini e per chi si trova a condividere con loro il suolo pubblico. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza, rappresenta un tentativo del Ministero dei Trasporti di rispondere alle numerose segnalazioni di comportamenti scorretti e di prevenire potenziali incidenti.

Con la crescente diffusione dei monopattini elettrici in molte città italiane, il successo delle nuove norme dipenderà da quanto saranno bilanciate e, in gran parte, dall'efficacia dei controlli. Tuttavia, resta aperto il dibattito su quanto queste misure aggiuntive possano effettivamente migliorare la sicurezza stradale.