DR di nuovo nei guai, multata per aver usato il nome di un pilota di F1

Nel 2022, quando la DR Ickx fece il suo debutto sul mercato automobilistico, nessuno avrebbe mai immaginato che due anni dopo l'azienda si sarebbe trovata coinvolta in una controversia legale per l'uso improprio del nome di uno dei più grandi piloti Jacky Ickx.

Tuttavia, proprio negli ultimi mesi, questa situazione si è concretizzata, con l'ex pilota della Ferrari che ha intentato una causa legale contro la DR Automobiles nell'estate dello scorso anno per l'uso improprio del suo cognome.

DR Automobiles srl aveva lanciato nel 2022 un veicolo denominato Ickx. L'ex pilota belga ha presentato una denuncia e da settembre a ottobre 2023 si è svolto un procedimento cautelare davanti a un giudice unico del Tribunale di Torino. Quest'ultimo ha emesso una disposizione provvisoria a favore di Ickx, vietando all'azienda di continuare a utilizzare il suo cognome e ordinando il ritiro dei veicoli dal mercato.

Nonostante DR abbia presentato un ricorso, la disposizione è stata confermata da una collegio composto da tre giudici. L'ex pilota ha appreso del nome del veicolo solo pochi mesi fa, decidendo quindi di intentare una causa legale tramite uno studio legale. Dopo un processo cautelare che ha visto due gradi di giudizio, il 19 gennaio si è tenuta l'udienza per la discussione finale del ricorso promosso da DR.

Secondo gli avvocati dell'azienda, il nome del veicolo sarebbe stato scelto casualmente. Questa è stata la principale argomentazione della loro difesa per annullare la disposizione. Tuttavia, i giudici non sono stati persuasi dalle prove presentate dalla difesa. Al contrario, secondo il tribunale di Torino, la scelta del nome del veicolo non è stata casuale.

Di conseguenza, DR Automobiles è stata vietata dall'utilizzare il nome di Ickx sui propri veicoli e ha confermato il ritiro temporaneo dei veicoli denominati Ickx dal commercio. L'azienda è tenuta a farlo entro il 23 marzo di quest'anno.