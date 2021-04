Driftando potrete ricaricare la batteria della Mercedes AMG Hybrid

Lo sappiamo, sembra un pesce d’aprile ma vi assicuriamo che non lo è. Sappiamo tutti ormai come funziona la frenata rigenerativa sui veicoli elettrici e Mercedes ha pensato di integrare una funzione che alcuni appassionati sicuramente apprezzeranno. Ispirata direttamente dalla Formula 1, il sistema AMG Hybrid: drifting è in verità disponibile da qualche tempo ma il marchio tedesco ha deciso di parlarne solo ora, in veste ufficiale, sul proprio canale YouTube.

Il video, che vi riportiamo di seguito, spiega in dettaglio la tecnologia lasciando però scoperti alcuni particolari forse per evitare che altre aziende seguano il filone di Mercedes. È importante notare quindi che non siano ancora del tutto chiare le tecnologie che operano per ricaricare la vettura in sbandata controllata. Insomma, funziona ma resta un mistero.

Stando a quanto riportato da Jochen Schmitz, sviluppatore delle strategie ibride presso Mercedes, il marchio userebbe il sistema elettrico per spostare il carico dalla propulsione ICE inserendo tempestivamente l’alimentazione a batteria; una volta terminato il drift, il sistema integrato di Mercedes tornerebbe automaticamente a sfruttare la propulsione endotermica. Una sorta di switch, rapido e indolore, necessario solamente per raccogliere l’energia e fornire qualche km in più di autonomia.

In aggiunta a questa chicca, Mercedes ha precisato che i futuri propulsori ibridi saranno in grado di sviluppare fino a 804 CV grazie a un’unità di trasmissione elettrica in grado di produrre da sola fino a 201 CV e 326 Nm di coppia. La maggior parte della potenza verrà inviata alle ruote posteriori, anche se l’asse anteriore sarà in grado di rilevare eventuali slittamenti ed intervenire per correggere la traiettoria.

Nel prossimo C63, il motore a combustione interna sarà un 2.0 litri quattro cilindri, quindi un ulteriore downsize, che erogherà 442 CV (benzina) e 201 CV (elettrici). La potenza sarà pertanto di 650 CV, un valore incredibile per un motore così compatto.