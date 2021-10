DRIIVE, concluso il terzo supercar tour nel veronese

Lo scorso fine settimana abbiamo preso parte all’immersivo tour “The Romance” sviluppatosi nel territorio veronese con gli amici di DRIIVE; come per il precedente appuntamento sulle Dolomiti, anche in questa splendida cornice è stato organizzato un inebriante giro sulle strade più emozionanti della zona e uno sfizioso pranzo ai piedi del Monte Tomelon.

Per chi ancora non lo sapesse, DRIIVE è un’associazione sportiva nata con lo scopo di organizzare eventi dinamici per proprietari di supercar e vetture sportive. Al fine offrire un’esperienza a 360 gradi e un weekend ricco di attività, l’associazione ha organizzato per la giornata di sabato una visita esclusiva delle Tenute Ugolini, un progetto enologico e agricolo dalle radici antiche. In aggiunta, è stato previsto un transfer privato NCC che ha garantito la sicurezza necessaria per gli spostamenti in seguito alla degustazione dei vini locali. Per la sera di sabato è stata organizzata una cena presso il ristorante Yard di Verona, un luogo esclusivo famoso per servire piatti sofisticati della cucina italiana; così di rilievo da essere scelto come ambientazione per una serie su Netflix.

Il punto di partenza del tour di domenica è stata la scenografica Relais Fra Lorenzo, luogo che ha ospitato il briefing mattutino e introdotto tutti i partecipanti all’emozionante giro previsto, di oltre 2 ore e 100 km, tra le curve della Valpolicella e del Trentino. L’arrivo atteso è stato la Tenuta Le Cave, un suggestivo luogo immerso in una cava di marna alle pendici del Parco Naturale della Lessinia. Ancora una volta hanno preso parte all’appuntamento partecipanti dalle zone più remote d’Italia con veicoli davvero interessanti; in questo contesto abbiamo potuto ammirare soluzioni premium a marchio Porsche, Ferrari e Lamborghini.

Parte del convoglio di oltre 20 auto

Ad aprire e chiudere il serpentone di auto presenti due vetture di Audi Italia, RS Q3 Sportback e Q5 Sportback, che hanno consentito il regolare svolgimento dell’attività. Mentre Audi Q5 Sportback ha permesso degli spostamenti confortevoli e silenziosi, grazie anche alla presenza di una piccola unità ibrida, RS Q3 Sportback (che abbiamo provato alcuni mesi fa) è riuscito a catturare l’attenzione di partecipanti e passanti complice la colorazione sgargiante in Verde Kyalami e il sound del tipico 5 cilindri Audi da 400 CV.

Nei prossimi giorni saranno disponibili le immagini e video ufficiali, pertanto vi consigliamo di restare sintonizzati e curare gli aggiornamenti della pagina ufficiale di DRIIVE.