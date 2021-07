Prova, Audi RS Q3 Sportback: la bestia da 400 Cv

Il numero magico di Audi è il 5. Il perché è semplice: rappresenta il numero di cilindri di uno dei progetti motoristici più noti e vincenti del marchio tedesco. Lo stesso che ha permesso di portare il titolo mondiale Rally a Ingolstad, lo stesso che oggi, nonostante le sempre più severe norme antinquinamento, rivive sui modelli di ultima generazione. RS 3 su tutti e, da qualche anno, la recente RS Q3 Sportback: ultima manifestazione della moda Suv sportivi. Sotto il cofano, il 2.5 litri eroga 400 Cv di potenza. Prezzi a partire da 73.400 euro.

L’aspetto estetico non cambia rispetto al resto della gamma Q3 Sportback, se non per i dettagli. Impossibile non notare la tinta per la carrozzeria, specifica per il modello, denominata verde Kyalami. Le personalizzazioni sono numerose e oltre al colore è possibile equipaggiare l’auto con diversi cerchi in lega, fino a 21″. Per il resto, gli scarichi posteriori somigliano più a dei veri e propri cannoni, pronti a ruggire e sono presenti diverse appendici aerodinamiche.

Stesso discorso per gli interni: qui a cambiare sono solo alcuni dettagli, come i sedili con poggiatesta integrato rivestiti in pelle e alcantara, fibra che è presente numerosa su plancia e comandi. Il sistema di intrattenimento di bordo è lo stesso già visto su Q3, con alcune grafiche dedicate alla guida sportiva. Il volante multifunzione aggiunge i tasti RS1 ed RS2: personalizzabili, consentono di accedere alle modalità di guida più sportive ed estreme, con possibilità da parte dell’automobilista di impostare i parametri preferiti.

L’acquirente di Audi RS Q3, sarà più interessato alla guida che al resto. Il motore 5 cilindri da 400 Cv è un ottimo compagno: ha una grinta invidiabile, un allungo notevole e il rapporto con il cambio automatico a 7 marce è di prim’ordine. Scegliendo il programma di guida Dynamic (o RS..), l’auto si trasforma, diventando un SUV brutale e grintoso, ma sempre e comunque gestibile e non impegnativo. I limiti sono sempre quelli di chi siede al posto di guida, che dovrebbe limitarsi e utilizzare il buon senso per strada.

Equipaggiando la vettura con il pacchetto Dynamic plus (+ 10 mila euro sul prezzo si acquisto) si ottengono numerosi benefici. I freni in carbonio ceramica sono davvero inesauribile e infaticabili, le sospensioni sportive migliorano stabilità e marcia alle alte velocità, l’impianto di scarico sportivo aumenta il coinvolgimento sonoro e il limite di velocità massima è portato a 280 km/h. Si tratta di aggiunta che su strada si notano poco, per apprezzarle è sicuramente necessario portare l’auto in pista, dove è possibile mettere sotto pressione tutta la struttura.

Nell’uso comune, RS Q3 non si scompone: ha mostrato un eccellente dinamismo e una versatilità che appartiene alla sua categoria. Infatti, l’aggiunta dei contenuti sportivi non ha richiesto rinunce in termini di abitabilità o capacità di carico. Audi ha migliorato le capacità tecniche e dinamiche del proprio SUV senza però limitarne l’utilizzo. Il coinvolgimento di guida rimane come sempre notevole: la risposta del motore è sempre pronta, non si ha mai la sensazione di turbo lag e risponde sempre con prontezza e decisione agli stimoli dell’automobilista.

Lo sterzo è morbido e leggero nelle modalità di guida stradali, si irrigidisce ma senza perdere di precisione scegliendo i programmi più sportivi. RS Q3 rimane però un’auto molto facile e intuitiva: non richiede particolati sforzi per essere guidata e apprezzata. Solo attenzione, visti i 400 Cv a disposizione sotto il piede destro. In città l’auto ha mostrato buona maneggevolezza e agilità, mentre sui tratti a scorrimento veloce si apprezza la fluidità di marcia. Molto positiva anche l’insonorizzazione: eccetto che nelle modalità più sportive, il rumore del motore è piuttosto contenuto e ciò contribuisce di molto al comfort acustico.

Nel complesso, Audi RS Q3 Sportback è una vettura versatile, divertente e alla moda: rispecchia il gusto dell’automobilista contemporaneo, alla ricerca di una soluzione che sia sportiva ma pratica e comoda. Questo modello, soddisfa appieno ogni richiesta, sia per la vita quotidiana, sia per un viaggio, sia per divertirsi su di una strada di montagna oppure portandola in pista. Un prodotto completo e soddisfacente, che dimostra quanto in Audi Sport sappiano lavorare bene senza stravolgere la destinazione di utilizzo della vettura.