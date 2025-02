Ecco come sarà la nuova Audi A6 Avant ibrida

Audi svelerà la nuova A6 Avant il 4 marzo, pubblicando un primo teaser che ne mostra il posteriore. La Casa tedesca riprende il nome A6 dopo aver temporaneamente utilizzato A7, promettendo un mix di sportività e lusso con un design aerodinamicamente efficiente.

L'immagine diffusa evidenzia i gruppi ottici posteriori a LED che si estendono per tutta la larghezza del veicolo, sottolineando il carattere moderno della vettura. La nuova A6 Avant si posizionerà come modello distinto dalla versione elettrica e-tron, già disponibile sia in versione berlina che station wagon.

La nuova A6 Avant utilizzerà la piattaforma PPC, già vista sulla A5, e offrirà motorizzazioni ibride. Saranno disponibili versioni con sistema mild-hybrid a 48 volt e plug-in hybrid, affiancando così l'offerta elettrica della gamma e-tron basata sulla piattaforma PPE.

Questa strategia permetterà ad Audi di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, mantenendo un'offerta diversificata nel segmento delle berline e station wagon di lusso di medie dimensioni.