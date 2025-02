Ecco come sarà la Volkswagen ID.1: l'elettrica da 20 mila €

Volkswagen ha svelato nuovi bozzetti della sua futura piccola elettrica, denominata IDEVERY1, che sarà presentata il 5 marzo e lanciata sul mercato nel 2027 a un prezzo di circa 20.000 euro. La vettura potrebbe essere commercializzata come ID.1, adottando la stessa piattaforma MEB ridotta della ID.2all prevista per il 2026.

I bozzetti mostrano un design innovativo che segna l'inizio di un nuovo ciclo stilistico per il marchio tedesco. Il frontale presenta una mascherina semplificata senza LED orizzontali, gruppi ottici più grandi e barre luminose verticali nel paraurti. La carrozzeria si caratterizza per una linea di cintura alta, carreggiate larghe e sbalzi molto ridotti.

Il posteriore rivela un lunotto che funge anche da portellone, contribuendo all'aspetto compatto e funzionale della vettura. Questi elementi di design sottolineano l'impegno di Volkswagen nel rinnovare la propria estetica per la nuova era dell'elettrificazione, puntando su un look più muscoloso e distintivo per le sue future auto a batteria.