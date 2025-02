Arriva la Volkswagen Passat con il motore della Golf GTI!

È il sogno di molti papà: una wagon comoda, versatile ma veloce e con un gusto e intensità di guida da sportiva (e che non costi 200 mila euro come una RS6, s'intende). Oggi Volkswagen rende questo desiderio più realizzabile ampliando la gamma di motori per Tiguan, Passat e Tayron con nuovi propulsori turbo benzina ad alte prestazioni. I modelli sono ora disponibili con motori 2.0 TSI (lo stesso dells Golf GTI) abbinati alla trazione integrale 4MOTION, offrendo potenze fino a 265 CV e capacità di traino fino a 2.500 kg.

La nuova offerta di motorizzazioni va ad affiancarsi ai già potenti turbodiesel, rispondendo alla domanda di alternative a benzina ad alte prestazioni. La combinazione di motori TSI e trazione 4MOTION consente di raggiungere capacità di traino elevate: fino a 2.200 kg per Passat e Tiguan e 2.500 kg per Tayron. Per Tiguan e Tayron sono disponibili due livelli di potenza del 2.0 TSI 4MOTION: 150 kW (204 CV) o 195 kW (265 CV). La Passat è invece offerta esclusivamente nella versione più potente da 195 kW. Le vendite dei nuovi modelli a trazione integrale sono già iniziate in alcuni mercati europei.

Il sistema 4MOTION utilizza una frizione per la trasmissione della potenza all'asse posteriore, caratterizzata da una gestione intelligente dell'energia. In condizioni di guida normali, solo l'asse anteriore è in trazione per risparmiare carburante. L'asse posteriore viene integrato solo in caso di maggiore richiesta di potenza o rischio di perdita di aderenza.

Un'altra caratteristica tecnica è il profilo di guida Trailer, che si attiva automaticamente quando viene rilevato un rimorchio collegato. La frizione 4MOTION distribuisce in modo ottimale la potenza tra gli assi durante il traino. Il motore 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) eroga una coppia massima di 320 Nm già a 1.400 giri/min. I consumi WLTP variano da 7,5 a 8,3 l/100 km a seconda del modello e dell'allestimento. Le prestazioni includono velocità massime oltre i 220 km/h e accelerazione 0-100 km/h in meno di 7,5 secondi.

La versione più potente da 195 kW (265 CV) sviluppa una coppia di 400 Nm da 1.650 giri/min. Le prestazioni sono notevoli: la Passat accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi con velocità massima di 250 km/h. Tiguan e Tayron raggiungono rispettivamente i 242 km/h e 240 km/h, con accelerazioni 0-100 km/h in 5,9 e 6,3 secondi. I consumi WLTP si attestano tra 8,0 e 9,0 l/100 km, valori eccellenti considerando le dimensioni e le prestazioni di questi veicoli. La versione top di gamma è sempre abbinata all'allestimento sportivo R-Line.