Ecco come sarà Tesla Diner, il primo "autogrill" per i tempi moderni

La notizia che sta suscitando grande interesse tra gli appassionati di tecnologia e automobilismo riguarda il colosso americano Tesla, noto per le sue innovazioni nel settore delle auto elettriche. La compagnia è al lavoro su un progetto che va oltre la produzione di veicoli: l'apertura di un ristorante Tesla a Santa Monica, Los Angeles. Questo nuovo locale non sarà un semplice punto di ristoro, ma un vero e proprio diner in stile anni '50, con l'aggiunta di ben 29 colonnine di ricarica Supercharger per auto elettriche.

Fine delle ricariche in luoghi isolati, in arrivo strutture più attrezzate

L'idea di un diner Tesla, ovvero un ristorante intriso della filosofia e del design caratteristici del brand, è frutto della visione innovativa di. Sebbene molti potessero inizialmente considerarla un'idea fuori dagli schemi, con il passare del tempo, questo progetto ha iniziato a prendere forma, diventando sempre più una realtà tangibile. Al punto che, a settembre 2023, sono state rilasciate le prime immagini ufficiali del cantiere, mostrando che i lavori di costruzione sono in una fase avanzata.

La dimostrazione più concreta del progresso di questo ambizioso progetto è stato il video pubblicato su YouTube da 247Tesla, realizzato con l'aiuto di un drone. Il filmato rivela in dettaglio lo stato avanzato della costruzione del diner, una struttura circolare che, a parte le finiture finali, sembra quasi completata. Elemento distintivo del progetto è la creazione di un hub Supercharger esterno che accompagnerà il ristorante, offrendo ai proprietari di veicoli elettrici la possibilità di ricaricare le loro auto mentre godono di un pasto di qualità.

Il concept su cui si basa questo nuovo diner è un omaggio all'epoca d'oro dei ristoranti americani degli anni '50, ma con un tocco di modernità e sostenibilità che caratterizza Tesla. Non si tratta quindi di un semplice ristorante, ma di un locale che unisce fascino retrò e innovazione, proponendo cibo e bevande di alta qualità, diversamente da quanto offerto dai tradizionali fast food. Questa peculiarità lo rende un punto di riferimento unico per i clienti Tesla e non solo, offrendo un'esperienza di ristoro completamente nuova.

Una iniziativa interessante che è stata seguita, seppur solo di recente e forse marginalmente, anche da Porsche con i suoi Charging Lounge disponibili in specifici punti di ritrovo.