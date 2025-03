Ecco la nuova Mercedes CLA 2025

La Mercedes-Benz CLA segna l'inizio di una nuova era per il marchio tedesco, presentandosi completamente rinnovata nella sua terza generazione. Non si tratta di un semplice restyling, ma di una rivoluzione totale che mantiene solo il nome della precedente versione. La coupé a quattro porte di Stoccarda si evolve drasticamente abbracciando l'innovazione tecnologica con l'introduzione del sistema operativo proprietario MB.OS e integrando soluzioni di intelligenza artificiale avanzate. Fondata sulla piattaforma multi-energia Mma, questa nuova CLA rappresenta il futuro della mobilità Mercedes, disponibile sia in versione completamente elettrica che mild hybrid.

Tecnologia d'avanguardia per un'esperienza di guida rivoluzionaria

Il cuore pulsante della nuova CLA è rappresentato dal sistema operativo proprietario MB.OS, una piattaforma tecnologica che rivoluziona l'interazione tra guidatore e veicolo. L'infotainment di quarta generazione Mbux integra soluzioni di intelligenza artificiale fornite da Microsoft e Google, con ChatGPT 4 che elabora le risposte alle ricerche web e Gemini che gestisce la navigazione.

L'abitacolo si trasforma in un vero centro di comando digitale con tre schermi: oltre ai display per guidatore e console centrale, anche il passeggero può usufruire di un proprio schermo, completo di accesso a videogame. La funzionalità Zero layer, già presente nei modelli precedenti ma ora evoluta, permette di personalizzare l'homepage secondo le proprie preferenze.

Particolarmente innovativo è il Virtual assistant, capace di mantenere conversazioni fluide e naturali grazie alla memoria a breve termine, adattandosi ai cambi di argomento in modo intelligente. Gli aggiornamenti over-the-air, estesi anche ai sistemi di assistenza alla guida, garantiscono che la vettura rimanga sempre all'avanguardia.

Prestazioni elettriche ai massimi livelli

Al debutto, previsto per l'estate, la gamma sarà composta esclusivamente da versioni elettriche. La CLA 250 si posiziona come campionessa di efficienza con un singolo motore a trazione posteriore da 272 CV e 335 Nm, capace di percorrere fino a 792 km con una singola carica grazie a consumi di soli 12,2 kWh/100 km. Per chi cerca prestazioni superiori, la CLA 350 offre trazione integrale dual motor con 354 CV e 515 Nm, garantendo comunque un'autonomia di 771 km.

Entrambe le versioni montano una batteria da 85 kWh con chimica nichel-manganese-cobalto, mentre entro fine anno sarà disponibile anche una variante con batteria al litio-ferro-fosfato da 58 kWh. L'impianto elettrico a 800 volt rappresenta una svolta significativa, consentendo ricariche a potenze fino a 320 kW che permettono di recuperare 300 km in appena dieci minuti.

L'efficienza energetica beneficia anche dell'eccellente aerodinamica, con un coefficiente di resistenza (Cx) di appena 0,21. Un dettaglio pratico e apprezzabile è il frunk da 101 litri, che offre spazio aggiuntivo di stivaggio sotto il cofano anteriore.

Design evoluto per maggiore abitabilità

Sebbene la silhouette rimanga fedele al concetto di coupé a quattro porte, le dimensioni della nuova CLA sono cresciute significativamente. La lunghezza raggiunge ora i 4,72 metri (+3 cm), l'altezza è di 1,47 metri (+3 cm), mentre il passo è stato allungato di ben sei centimetri, arrivando a 2,79 metri. Questo incremento si traduce in un'abitabilità notevolmente migliorata per tutti i passeggeri.

Il frontale delle versioni elettriche si distingue per la mascherina in nero lucido decorata con 142 stelle a LED animate individualmente e il logo Mercedes illuminato. La fanaleria a tutta larghezza, sia anteriore che posteriore, crea un collegamento visivo con il Superscreen dell'abitacolo, mentre le bocchette d'aerazione ispirate ai motori a reazione, con retroilluminazione, aggiungono un tocco di raffinatezza tecnologica.

Verso un futuro ibrido

La gamma della CLA non si limiterà alle versioni elettriche. Verso la fine del 2025 debutterà una variante mild hybrid evoluta con impianto a 48 volt, distinguibile per la griglia frontale tradizionale. Questa combinazione innovativa unirà un nuovo motore 1.5 quattro cilindri turbo benzina a un cambio a doppia frizione a otto marce elettrificato, con un motore ausiliario da 20 kW.

La versione ibrida monterà una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh e offrirà la possibilità di procedere in modalità elettrica fino a 100 km/h. Il sistema di recupero dell'energia, che funziona in tutte le otto marce con una potenza fino a 25 kW, garantirà un'efficienza all'avanguardia nel segmento.