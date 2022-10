L’apparizione sul mercato della Smart risale ormai al 1998; nata dall’intuizione del fondatore della Swatch Nicholas Hayek vede arrivare un punto di svolta nel 2019, con l’annuncio del ritiro dal mercato americano e la decisione di dedicarsi soltanto alla produzione di veicoli elettrici.

L’ultima arrivata è la #1, che è stata presentata al pubblico nell’aprile di quest’anno. A poca distanza dal lancio, era stata avvistata anche una versione dall’aspetto più sportivo, certamente una variante Brabus. Ma il progetto è rimasto celato, per volontà dei due marchi, fino ad oggi.

La nuova Smart #1 Brabus è davvero sorprendente: grazie all’aggiunta di un motore elettrico sull’asse anteriore, questa versione ha una potenza di circa 422 CV e 400Nm di coppia, che le permettono di raggiungere gli 80km/h in soli 3,9 secondi. Significa che non soltanto è più veloce di una diretta avversaria come la Mini Cooper Electric, ma potrebbe anche sfidare una BMW M3, almeno sullo spunto fino a 100km/h. L’accelerazione è fulminante, ma la velocità finale viene comunque limitata a 290km/h.

Prestazioni elevate comportano però una minore autonomia, che passa da 440km per le versioni Premium e Lauch Edition, a poco meno di 400km per le Brabus. Una buona notizia riguarda i tempi di carica, piuttosto rapidi. Stando a quanto afferma Smart, alla #1 sportiva bastano 30 minuti per passare dal 10% al 80% di carica, se collegata ad un caricabatteria da 150kW.

La Brabus non si distingue solo per le performance da vera sportiva, ma anche nell’estetica. Sono state aggiunte delle prese d’aria sotto il cofano e sui paraurti anteriore e posteriore; i cerchi Dynamo da 19” completano il look caratterizzato dalle finiture Radiant Red sul tetto, da abbinare agli altri colori della gamma Brabus.

All’interno, isedili in pelle scamosciata, il volante in alcantara e i particolari rossi che richiamano il tetto, sottolineano ulteriormente l’animo sportivo di questa versione. Ma c’è di più, come il logo ricamato sul poggiatesta, la pedaliera in alluminio e il tetto panoramico Halo Roof di serie.

Tanta cura dei dettagli e tanta potenza, giustamente, si pagano: il listino parte da 48.150 €.