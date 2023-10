Rendi smart i tuoi elettrodomestici con questa presa TP-Link in sconto del 25%

Il Black Friday 2023 non è poi molto lontano, ma anche se ci sarà un po' da attendere per l'arrivo di quello che - indubbiamente - è il periodo più atteso dal mondo della scontistica online, va detto che su Amazon gli sconti non si fermano davvero mai, tanto che anche oggi è possibile trovare qualche buon affare, Black Friday o meno.

Il caso di oggi? Per noi è certamente quello che vede come protagonista l'ottima presa smart Tapo P105, ovvero il prodotto della sua categoria più venduto su Amazon (come testimoniato da oltre 37 mila recensioni!) ed oggi venduta al prezzo di appena 11,99€! Un bell'affare, specie considerando quanto sia dispendioso, in generale, rendere "più smart" la propria abitazione.

Tapo P105, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo P105 è una presa smart compatta e funzionale, che tornerà comoda a chiunque stia allestendo una rete domotica in casa, ed abbia la necessità, o anche solo la voglia, di connettere a tale rete anche dispositivi non provvisti di alcun modulo per la connessione alla rete, e dunque privi di funzioni smart. Grazie ad essa, infatti, è sostanzialmente possibile spegnere o accendere dispositivi a distanza a patto, ovviamente, che siano collegati alla corrente proprio attraverso la presa Tapo.

La qual cosa, come sempre nel caso dei sistemi domotici, vi aprirà ad un mondo di possibilità e, soprattutto, di programmazioni, potendo così avviare a comando luci, piccoli elettrodomestici o quant'altro possa avere senso rendere un pochino più smart in casa. Diversamente, può essere un prodotto utilissimo per moderare i consumi, specie quelli relativi a lampade o apparecchi che restano in stand by, visto che tramite app si può praticamente programmare lo spegnimento di qualsiasi disposiitivo in corrente.

La Tapo P105 è, senza alcun dubbio, la presa smart più venduta su Amazon, come per altro ci ricorda lo stesso store direttamente sulla pagina del prodotto e questo è stato possibile anche grazie ad Amazon che, avendo il prodotto in catalogo in esclusiva, ne ha fatto spesso oscillare il prezzo in modo molto interessante, rendendo l'acquisto molto conveniente, anche per periodi prolungati. Oggi, ad esempio, la presa è al suo prezzo minimo di 11,99€, ed anche se non è la prima volta che questo accade, è comunque una buona occasione per acquistare il prodotto visto che, appena poche giorni fa, per qualche motivo Amazon aveva riportato la Tapo P105 attorno al prezzo di 15 euro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto di questo utilissimo dispositivo smart, suggerendovi di approfittare dell'ottimo prezzo proposto da Amazon, visitando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

