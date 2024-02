Ecco le auto più sicure secondo i nuovi test di sicurezza 2024 (USA)

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha rafforzato i test richiesti per ottenere i premi Top Safety Pick o Top Safety Pick+ del 2024. Si tratta di riconoscimenti diversi da quelli Euroncap, ma che sono comunque utili a capire quali sono i modelli più sicuri. Il fatto che i testi siano stati rivisti e irrigiditi, inoltre, offre qualche garanzia in più a quei consumatori che scelgono uno dei modelli premiati.

I test dell'IIHS, avviati nel 1995, sono una risposta ai limiti dei test della National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA). Nel corso degli anni, l'IIHS ha aggiunto nuovi test o regolato quelli esistenti, come aumentare la velocità del crash test laterale.

Le auto devono ora ottenere una valutazione accettabile o buona nel test di collisione frontale moderata per guadagnare il premio Top Safety Pick+, che include ora un manichino dietro al conducente. Inoltre, è necessaria una valutazione positiva al test di collisione laterale.

Categoria Modello Small cars Acura Integra Hyundai Elantra Mazda 3 Mazda 3 Subaru Impreza Toyota Prius Toyota Prius Prime Midsize cars Honda Accord Hyundai Ioniq 6 Subaru Outback Toyota Camry Midsize luxury Mercedes-Benz C-Class Large cars Toyota Crown Large luxury BMW 5 series Genesis Electrified G80 Genesis G80 Genesis G90 Small SUVs BMW X1 Genesis GV60 Honda CR-V Honda HR-V Hyundai Ioniq 5 Hyundai Kona Hyundai Tucson Kia Sportage Lexus RZ Lexus UX Mazda CX-30 Mazda CX-50 Subaru Solterra Midsize SUVs Ford Explorer Honda Pilot Hyundai Palisade Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee L Kia Telluride Mazda CX-90 Mazda CX-90 PHEV Nissan Ariya Nissan Pathfinder Subaru Ascent Toyota Highlander Volkswagen Atlas Volkswagen Atlas Cross Sport Midsize luxury Acura MDX Acura RDX Audi Q4 e-tron Audi Q4 Sportback e-tron BMW X3 Genesis Electrified GV70 Genesis GV70 Genesis GV80 Infiniti QX60 Lexus NX Lexus NX Plug-in Hybrid Lexus RX Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz GLE-Class Tesla Model Y Volvo XC90 Volvo XC90 Recharge Large SUVs Audi Q7 Audi Q8 e-tron Audi Q8 Sportback e-tron Rivian R1S Minivans Honda Odyssey Toyota Sienna Small pickups Hyundai Santa Cruz Large pickups Rivian R1T Toyota Tundra Toyota Tundra

Per quanto riguarda la rilevazione dei pedoni e la prevenzione degli incidenti, è richiesta una valutazione accettabile o buona sia di giorno che di notte. Il test della sovrapposizione combina ora i risultati dei test lato conducente e lato passeggero, con il punteggio che riflette il risultato peggiore dei due.

L'IIHS incoraggia i produttori a installare fari di qualità su tutti i modelli, poiché ogni livello di allestimento deve ottenere una valutazione buona o accettabile nei test dei fari per qualificarsi al premio.

Trattandosi di una lista statunitense, include molti modelli - o anche intere categorie - che non sono disponibili in Europa. L’indicazione sui marchi può risultare comunque interessante.

Immagine di copertina: smon