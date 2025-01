Le vendite di Tesla in Europa sono in calo del 14%...

Avvistata la nuova Tesla Model Y 2025 senza veli!...

Ecco il debutto ufficiale della Tesla Model Y 2025

Debutto a sorpresa in Cina per l'aggiornamento della Tesla Model Y. Nuovi prezzi per l'Asia e dettagli sulle modifiche tecniche ed estetiche