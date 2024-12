Ecco le prime immagini della BMW M3 elettrica

Il 2027 segnerà per BMW una svolta epocale con l’arrivo della prima M3 completamente elettrica, che affiancherà per diversi anni la prossima generazione endotermica dello stesso modello. Questo cambiamento storico è reso possibile dalla nuova piattaforma Neue Klasse, che farà da base anche alla futura Serie 3 prevista nei prossimi anni. L'annuncio è stato accompagnato dalle prime immagini del prototipo, che già promette un design accattivante e muscoloso.

Attualmente impegnato nei primi test su strada, il prototipo della nuova M3 sfoggia una carrozzeria già definitiva. Le forme sono imponenti e ricordano le muscle car americane, grazie a un frontale basso e largo e ai passaruota pronunciati. La classica calandra a doppio rene è stata sostituita da una mascherina dal design affilato, in linea con lo stile del concept Neue Klasse.

L’estetica della M3 elettrica condividerà molti elementi con la Serie 3 base, che debutterà nel 2026. Tra i dettagli distintivi della versione M troviamo un impianto frenante dedicato, un assetto ribassato, maniglie a filo della carrozzeria e un sottile spoiler sul portellone. Per quanto riguarda gli interni, BMW non ha ancora rivelato nulla, ma si ipotizza un abitacolo minimalista, in linea con le tendenze dei nuovi modelli elettrici del marchio.

BMW aveva anticipato che i futuri modelli elettrici avrebbero potuto adottare quattro motori, uno per ogni ruota. Tuttavia, è improbabile che questa configurazione venga utilizzata per la M3 elettrica, pensata come un modello "base" della gamma M. Secondo Frank Weber, direttore tecnico del marchio, è realistico aspettarsi una potenza leggermente superiore ai 550 CV della M3 CS attuale, senza raggiungere i 1.341 CV menzionati in passato per altre vetture di punta.

Per i puristi e gli appassionati del motore a combustione interna, c’è una buona notizia. Secondo fonti tedesche, la versione endotermica della M3 continuerà a essere prodotta e avrà una nuova generazione nel 2028, con il nome in codice G84. Questa sarà disponibile esclusivamente con cambio automatico e trazione integrale, garantendo così prestazioni moderne senza tradire le origini del modello. L’arrivo della M3 elettrica rappresenta quindi un passo importante per BMW, che riesce a guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato. La convivenza tra due anime diverse ma complementari permetterà alla M3 di restare un’icona, capace di adattarsi ai tempi ma fedele alla sua leggenda.