Ecco quando e dove vedere il Tesla Cybercab in Italia

Il Cybercab di Tesla sarà esposto al Tesla Center di Milano Vittuone dal 25 gennaio al 5 febbraio, nell'ambito di un tour europeo che include anche Londra, Parigi, Berlino e altre città. I visitatori potranno vederlo da vicino registrandosi sul sito dedicato.

Questa esposizione offre al pubblico italiano l'opportunità di osservare da vicino il futuro della mobilità autonoma secondo Tesla. Il Cybercab, un veicolo elettrico a due posti senza volante né pedali, rappresenta la visione di Tesla per il trasporto urbano del prossimo decennio. La sua presentazione in Europa anticipa il lancio previsto sulle strade americane nel 2026-27.

Secondo Tesla, la tecnologia di guida autonoma ha il potenziale di ridurre il consumo energetico, il traffico e gli incidenti causati da errori umani. L'azienda afferma che i dati mostrano già un significativo aumento della sicurezza: "nel terzo trimestre del 2024, i conducenti che hanno utilizzato la tecnologia Autopilot hanno avuto dieci volte meno probabilità di essere coinvolti in un incidente rispetto a un conducente medio."

Il Cybercab sarà accessibile tramite l'app Tesla, offrendo un'opzione di trasporto comoda, conveniente e flessibile. Gli utenti potranno prenotarlo per brevi tragitti o per l'intera giornata, beneficiando anche di un ampio bagagliaio. Oltre a Milano, il robotaxi Tesla sarà esposto al Salone di Bruxelles dal 10 al 19 gennaio e al Tesla Center di Madrid Fuenlabrada dal 14 al 24 febbraio. Questa iniziativa permette a Tesla di presentare la sua visione del futuro dei trasporti a un vasto pubblico europeo, preparando il terreno per l'eventuale introduzione di questi veicoli nel mercato del Vecchio Continente.