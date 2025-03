Ecco quanto costa la nuova Audi A6 Avant

La nuova generazione dell'Audi A6 Avant è disponibile sul mercato italiano, portando con sé un significativo aggiornamento tecnologico e un'elettrificazione sempre più marcata. La casa di Ingolstadt ha aperto gli ordini per questo modello strategico con un listino che parte da 69.350 euro, posizionandosi in linea con le aspettative del segmento delle familiari di lusso. La nuova A6 Avant rappresenta l'evoluzione di un modello iconico per il marchio tedesco, combinando versatilità, prestazioni e un'estetica raffinata che strizza l'occhio al futuro dell'automobilismo premium.

Motori elettrificati e strategie di gamma

Il lancio iniziale della nuova A6 Avant prevede una gamma motori concentrata ma significativa. I clienti italiani possono attualmente scegliere tra due motorizzazioni, entrambe caratterizzate dalla tecnologia mild hybrid a 48 volt. Da un lato troviamo il potente 3.0 V6 turbo benzina da 367 CV, dall'altro il più parsimonioso 2.0 TDI da 204 CV, quest'ultimo disponibile sia con trazione anteriore che integrale quattro.

L'elettrificazione leggera non è un semplice accessorio, ma permette alla vettura di muoversi in modalità completamente elettrica in determinate situazioni, migliorando l'efficienza complessiva. La strategia Audi prevede un ampliamento della gamma nei prossimi mesi, con l'introduzione di un 3.0 diesel e due versioni plug-in hybrid, oltre alle attese varianti sportive S6 ed RS6 che tradizionalmente rappresentano il vertice prestazionale della famiglia.

Tre livelli di allestimento per ogni esigenza

Audi ha strutturato l'offerta della nuova A6 Avant secondo tre allestimenti ben distinti. La versione Business, configurazione d'ingresso, offre già una dotazione completa che include cerchi in lega da 18 pollici, illuminazione full LED, mancorrenti sul tetto, portellone ad azionamento elettrico e una suite di assistenti alla guida che comprende cruise control adattivo e mantenitore di corsia.

Salendo di livello, la Business Advanced aggiunge dettagli distintivi come cerchi con design specifico, proiettori LED Plus, climatizzatore a quattro zone e un sistema di telecamere Top View per una visione a 360° durante le manovre. La personalizzazione raggiunge livelli superiori con questo allestimento intermedio, pensato per chi cerca un equilibrio tra eleganza e funzionalità.

Al vertice della gamma si colloca la S line edition, che si distingue per i cerchi da 19 pollici, l'assetto sportivo S, i proiettori a matrice di LED e un display dedicato per il passeggero. Questa versione include anche sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e dettagli estetici specifici, come i vetri posteriori oscurati, per un look più aggressivo e distintivo.

Listino prezzi e posizionamento strategico

La nuova Audi A6 Avant si posiziona chiaramente nel segmento premium, con un listino che riflette l'elevato contenuto tecnologico e qualitativo. La versione d'ingresso con il 2.0 TDI da 204 CV e trazione anteriore in allestimento Business è proposta a 69.350 euro, mentre per la trazione integrale quattro con lo stesso motore il prezzo sale a 72.250 euro.

L'allestimento S line edition con il potente 3.0 TFSI da 367 CV rappresenta il vertice dell'offerta attuale, con un prezzo di 92.250 euro. Tra questi estremi si collocano diverse combinazioni di motorizzazioni e allestimenti, con incrementi progressivi di prezzo che riflettono l'arricchimento della dotazione e le prestazioni crescenti.

Competizione nel segmento premium

La nuova A6 Avant si confronta in un segmento altamente competitivo, dove modelli come la BMW Serie 5 Touring e la Mercedes Classe E Station Wagon rappresentano i principali concorrenti. La strategia di elettrificazione progressiva adottata da Audi rappresenta una risposta alle normative sempre più stringenti sulle emissioni, ma anche una necessità di mercato in un contesto dove i clienti premium sono sempre più attenti alla sostenibilità.

Con l'arrivo delle versioni plug-in, Audi mira a coprire un'ampia gamma di esigenze, dai lunghi tragitti autostradali tipici delle station wagon premium agli spostamenti urbani a basso impatto ambientale. La nuova A6 Avant si configura quindi non solo come evoluzione di un modello storico, ma come interpretazione moderna del concetto di station wagon premium, dove tecnologia, prestazioni e praticità convivono in un equilibrio sofisticato.