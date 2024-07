EICMA festeggia 110 anni: da agosto disponibili i biglietti

L'edizione 2024 di EICMA, l'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, si terrà dal 5 al 10 novembre presso Fiera Milano-Rho. Quest'anno l'evento celebrerà un traguardo importante: i 110 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1914.

La macchina organizzativa si è già messa in moto, con diverse iniziative in programma nei prossimi mesi. Tra queste, l'apertura della vendita online dei biglietti a partire dal 1° agosto 2024. Chi acquisterà in anticipo potrà probabilmente usufruire di promozioni speciali, anche se i prezzi non sono stati ancora annunciati ufficialmente.

Per celebrare questo importante anniversario, EICMA ha lanciato una campagna pubblicitaria ad hoc con il claim "Eicma. Lasciamo il segno da 110 anni". Il visual mostra artisticamente la scia lasciata dal passaggio di una moto, a simboleggiare il lungo percorso dell'evento nel corso di oltre un secolo.

EICMA 2024 aprirà i battenticon la giornata riservata alla stampa. Il giorno successivo potranno accedere anche gli operatori del settore. Da giovedì 7 a domenica 10 novembre i padiglioni saranno invece aperti al grande pubblico, con orario 9:30-18:30.

L'evento si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote e per l'intera industria motociclistica. Nei prossimi mesi verranno svelati ulteriori dettagli sul programma e sulle novità di questa edizione speciale che celebra oltre un secolo di storia e passione per il mondo delle moto.