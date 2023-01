I monopattini elettrici sono diventati protagonisti della nuova micromobilità elettrica: considerati una valida alternativa all’auto e ai mezzi pubblici, ci permettono di percorrere brevi tratti stradali rispettando l’ambiente. La novità di oggi riguarda il monopattino Electric Scooter 4 Pro di Xiaomi finalmente disponibile all’acquisto anche nel nostro Paese.

Il nuovo monopattino elettrico del produttore cinese si contraddistingue per la presenza di indicatori di direzione, ormai obbligatori secondo la normativa che introduce frecce e doppio freno su tutti i monopattini di nuova commercializzazione dal 30 settembre scorso. La novità per i monopattini già in circolazione partirà invece dal primo gennaio 2024.

Con un motore da 700 watt e velocità massima di 25 km/h, l’Electric Scooter 4 Pro è in grado di trasportare carichi fino a 120Kg di peso. Con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza d’uso, in fase di progettazione il produttore ha deciso di aumentare le dimensioni rispetto ai modelli precedenti: nello specifico, il nuovo modello misura 1.198 x 484 x 1.240 mm e ha un peso di 16,5 kg.

A garantire maggiore stabilità è anche il telaio in alluminio aerospaziale, accompagnato da pneumatici tubeless da 10 pollici. Non a caso, gli pneumatici di cui è dotato l’electric scooter 4 pro si contraddistinguono per la capacità di resistere alle forature grazie al Xiaomi DuraGel. Non manca, inoltre, un sistema frenante anteriore con ABS e quello posteriore a doppio disco per assicurare all’utente un’adeguata sicurezza alla guida. Secondo quanto diffuso da Xiaomi la batteria da 12.400 mAh (474Wh), in grado di offrire un’autonomia fino a 55 chilometri, richiede tempi di ricarica di circa 8/9 ore.

A completare l’esperienza d’uso del mezzo a emissioni zero, la presenza di un piccolo display LED installato sul manubrio che permette all’utente di visualizzare le principali informazioni durante la marcia. Xiaomi offre, inoltre, la possibilità di abbinare il monopattino allo smartphone tramite app Xiaomi dedicata disponibile sia per iOS che Android. Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è disponibile su Amazon a 849 euro.