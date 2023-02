I monopattini elettrici stanno diventando un mezzo tra i più diffusi per gli spostamenti dell’ultimo miglio: pratici, economici e sostenibili, ci permettono di risparmiare carburante per percorrere piccole tratte in completa autonomia. Gli spostamenti in città con un monopattino, oltre ad essere comodi, consentono di evitare il traffico ed eliminano il problema dei parcheggi. Tra gli aspetti che lo rendono uno dei mezzi preferiti da utenti di tutte le età anche la maneggevolezza: grazie al peso piuttosto ridotto si trasporta facilmente e può essere caricato comodamente su mezzi pubblici o nel bagagliaio dell’auto.

Se i vantaggi offerti da questi mezzi di micromobilitá sono innumerevoli, a volte non mancano problemi tipici di chi si muovere all’interno delle città. Quante volte vi sarà capitato di bucare e rimanere a piedi? Avere un paio di ruote di scorta può essere fondamentale per evitare di dover rimanere fermi e spendere soldi per un tecnico.

Le gomme Ainiv Tire sono progettate con punti colorati per ottimizzare il design del monopattino e dargli un tocco di originalità. La loro particolarità è data dalla loro resistenza a qualsiasi oggetto appuntito come chiodi e vetri. Acquistando le gomme Ainiv Tire non avrete più bisogno di gonfiare gli pneumatici, eliminando definitivamente il rischio di foratura grazie all’assenza di camera d’aria.

Gli pneumatici da 8,5 pollici sono realizzati in gomma naturale di alta qualità mentre la specifica struttura consente allo pneumatico di ottimizzare la resistenza allo scivolamento e migliorare l’aderenza sul manto stradale. Se siete possessori di un monopattino elettrico vi consigliamo di approfittare dell’offerta presente sull’e-commerce Amazon: per un breve periodo pneumatico anteriore e posteriore sono in sconto del 15% con un prezzo finale di 24,64 euro. (Prima dell’acquisto sarà utile verificare la compatibilità con il vostro mezzo).

Per l’installazione potreste aver bisogno di un amico che vi aiuti a completare l’operazione. Si consiglia, infatti, di immergere lo pneumatico in acqua calda a 100 ℃ per circa 10/20 minuti, cosi da renderlo più morbido e facilitare l’installazione. Successivamente è utile coprire l’interno dello pneumatico con acqua e sapone, posizionare il pneumatico nella corretta posizione e inserire il cerchio con l’apposita leva che viene fornita nella confezione.