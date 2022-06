Le emissioni di CO2 risparmiate grazie alle corsie dedicate al telepedaggio sulle tratte autostradali gestite da Concessioni Autostradali Veneto negli ultimi tre anni sono state calcolate dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il risultato? Lo studio mostra come nel triennio compreso tra il 2019 e il 2021, sulla A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre, sono state risparmiate circa 2.500 tonnellate di CO2.

Parliamo di numeri inevitabilmente importanti, risultato di una politica green avviata da Concessioni Autostradali Veneto grazie all’implementazione di corsie dedicate al telepedaggio e alla conseguente crescita degli utenti che ne usufruiscono, passati dal 61% nel 2010 a oltre il 68% nel 2021.

Secondo quanto emerge dal recente studio condotto dall’Università Ca’ Foscari, l’utilizzo del Telepass influisce positivamente nella riduzione delle emissioni di CO2. Nello specifico, sono stati 74 i chilometri di autostrada analizzati, per una media giornaliera di 150.000 veicoli transitanti. Secondo lo studio, infatti, ad influire positivamente sulla riduzione delle emissioni prodotte da auto e camion è stato il mantenimento di una determinata velocità nelle corsie gialle, che ha evitato a un numero differente di veicoli di fermarsi per il ritiro e pagamento del biglietto. Non a caso, grazie alla tecnologia del telepedaggio sono maggiori i vantaggi rispetto all’infrastruttura tradizionale con conseguente ottimizzazione del servizio agli automobilisti grazie ai maggiori flussi.

Nello studio vengono, inoltre, evidenziati benefici in termini ambientali come conservazione a lungo termine della natura e della biodiversità, riduzione dell’impronta di carbonio del settore dei trasporti e dell’inquinamento atmosferico.

Questo studio dimostra come la sostenibilità e lo sviluppo economico di un territorio emergano da pratiche strategiche, operative e gestionali incentrate sulla riduzione dell’impatto ambientale, attraverso l’innovazione nell’intera catena di produzione dei servizi, coniugando due aspetti: ecologico ed economico, ha commentato Giovanni Vaia, docente e ricercatore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Su un totale complessivo di 128 milioni di veicoli transitati dal 2019 al 2021, sui 74 km di Autostrada A4 presi in esame, si è potuto risparmiare 2.500 tonnellate di CO2.