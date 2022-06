Arrival annuncia l’importante accordo con Enel X per effettuare i test del suo autobus elettrico. Non a caso, l’obiettivo è quello di contribuire alla crescita del trasporto pubblico a zero emissioni a livello globale attraverso nuove soluzioni da portare su strada.

La partnership con Arrival è un altro passo importante verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di elettrificazione del trasporto pubblico a livello globale. Le autorità del trasporto pubblico si trovano di fronte a sfide molto importanti per rendere le città più intelligenti e sostenibili e con le nostre soluzioni nel settore e la nostra esperienza globale e pluriennale, vogliamo dare un supporto concreto nel raggiungimento di questi obiettivi, ha affermato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X.

Non dimentichiamo che la società inglese Arrival produce i veicoli in micro-fabbriche locali, contribuendo ad una transizione verde globale grazie all’utilizzo di fornitori e alla costruzione di veicoli progettati per i mercati locali. In tale ottica, non manca un decisivo incremento dell’occupazione nelle comunità del luogo.

I bus di Arrival rappresentano una soluzione molto promettente: sono un mezzo di trasporto tecnologicamente avanzato che, se integrato nella nostra offerta, può potenzialmente fornire agli operatori e agli utenti finali la migliore esperienza possibile, ha aggiunto il Responsabile di Enel X.

Nel dettaglio, i test saranno eseguiti nel Circuito italiano di Vallelunga, dove si potrà usufruire dei servizi di ricarica dedicati ai veicoli elettrici di Enel X Way. Risultati positivi saranno, dunque, fondamentali per poter includere il bus a emissioni zero di Arrival nelle soluzioni elettrificate di Enel. La stessa Enel X si occuperà infatti di effettuare i test sulla base di una matrice di analisi sviluppata dall’azienda per esaminare le principali caratteristiche degli autobus della società inglese.