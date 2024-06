Enel X riduce i costi delle ricariche: ecco i nuovi prezzi estivi

Da luglio, Enel X annuncia un importante cambiamento nelle tariffe di ricarica dei veicoli elettrici. Il prezzo del kWh subirà un taglio di 5 centesimi sia per le ricariche veloci sia per quelle ultrafast. Questo aggiustamento di prezzo riguarda tanto i pagamenti a consumo quante le diverse opzioni in abbonamento disponibili.

Per quanto riguarda le ricariche veloci, che utilizzano colonnine in corrente continua (fino a 150 kW), il prezzo scenderà da 0,89 euro/kWh a 0,84 euro/kWh. Le colonnine HPC, che forniscono una potenza superiore ai 150 kW, vedranno una riduzione da 0,99 euro/kWh a 0,94 euro/kWh. Le tariffe per le ricariche in corrente alternata (fino a 22 kW) si manterranno invece invariate, con un costo di 0,69 euro/kWh.

Le modalità in abbonamento presentano ancora più vantaggi. Il piano Pay-per-use Premium 15 prevede, dietro un pagamento mensile di 9 euro, uno sconto di 15 centesimi per kWh su tutte le ricariche e la possibilità di prenotare illimitatamente le colonnine. Questo abbonamento si rivela particolarmente conveniente per chi ricarica frequentemente, come dimostra il fatto che riempire una volta sola una batteria da 77 kWh a una colonnina ultrafast può coprire l'intero costo mensile dell'abbonamento.

Le nuove tariffe a partire da luglio saranno quindi le seguenti:

Premium 10 AC: 0,59 euro/kWh (invece di 0,69 euro/kWh) DC: 0,74 euro/kWh (invece di 0,84 euro/kWh) HPC: 0,84 euro/kWh (invece di 0,94 euro/kWh)

Premium 15 AC: 0,54 euro/kWh (invece di 0,69 euro/kWh) DC: 0,69 euro/kWh (invece di 0,84 euro/kWh) HPC: 0,79 euro/kWh (invece di 0,94 euro/kWh)



Questo abbassamento dei prezzi da parte di Enel X rappresenta un segnale positivo per il mercato delle auto elettriche, soprattutto dopo i ripetuti aumenti registrati negli ultimi mesi da parte di numerosi operatori del settore.