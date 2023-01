Le auto elettriche sono sempre più sicure: è quanto emerge dal recente report pubblicato da Euro NCAP. Non a caso, il report dell’ente riassume i migliori risultati ottenuti dalle auto testate nel corso del 2022 e, dunque, denominato Best in Class 2022. Ad essere premiate sono state le auto elettriche in ben 4 categorie su 5 e un’ibrida plug-in.

Nel corso degli anni la tecnologia e nuovi sistemi implementati a bordo delle vetture hanno portare ad un’ottimizzazione dell’esperienza di guida. Tra le strategie di vendite di diverse case automobilistiche non mancano i nuovi veicoli elettrificati che mirano a ridurre le emissioni di CO2. A confermare la loro sicurezza è la classifica pubblicata dall’ente europeo Euro NCAP che per le cinque automobili più sicure comprende quattro modelli elettrici e un ibrido plug-in. Protezione dei passeggeri adulti e bambini e le tecnologie di assistenza alla sicurezza (ADAS) sono i parametri su cui si è basata la classifica.

L’Euro NCAP ha suddiviso le auto in 5 gruppi: Small e Large Family Car, Executive Car e Small e Large Off-Roader. Ma qual è, secondo Euro NCAP, l’auto più sicura del 2022?

Ad affermarsi come auto più sicura del 2022 è la Tesla Model S nella categoria Executive Car e grazie all’Autopilot ha ottenuto un punteggio di 98% per i sistemi di sicurezza attiva. Ottimi risultati anche per quanto riguarda la protezione adulti (94%), la protezione bambini (91%) e la protezione pedoni (85%).

I riconoscimenti per Tesla non finiscono qui dato che si afferma anche tra le Small Off-Roader con la sua Model Y che ha ottenuto risultati positivi per occupanti (97%), bambini (87%), pedoni (82%) e sicurezza attiva (98%).

Il titolo di Best in Class tra le “Small Family Car” è stato assegnato alla Ora Funk Cat, del gruppo Great Wall, con 90% nella protezione adulti e nella dotazione di sicurezza e per i buoni risultati sul tema bambini e pedoni. Vittoria della Ioniq 6 per la sezione “Large Family Car” grazie ai punteggi del tutto elevati nella protezione degli occupanti adulti con quota 97%.