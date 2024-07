F1 in streaming, come guardare il GP del Belgio online gratis

Si è da poco concluso il GP d'Ungheria, e siamo ormai pronti per scoprire tutto sul quattordicesimo appuntamento di Formula 1 del 2024, che si terrà dalla giornata del 26 luglio al 28 luglio.

Per gli appassionati di Formula 1 non c'è pausa che tenga, il circus della F1 si prepara a fare tappa in Belgio per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Se siete tra coloro che non vogliono perdersi neanche un istante di questo emozionante Gran Premio, ma non avete accesso a una TV tradizionale, lo streaming potrebbe essere la soluzione ideale per voi.

Il circuito di Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio, è situato nelle Ardenne belghe, a circa 40 km a sud-est di Liegi. L'impianto è immerso in un paesaggio spettacolare, caratterizzato da colline boscose e valli pittoresche. Dal 1950, anno di inaugurazione del campionato mondiale di Formula 1, il GP del Belgio si è svolto principalmente su questo tracciato, con poche eccezioni. Spa-Francorchamps è considerato uno dei circuiti più impegnativi e amati del calendario, noto per le sue curve veloci e tecniche, come la famosa Eau Rouge.

A differenza di molti altri circuiti moderni, Spa offre numerose opportunità di sorpasso, grazie ai suoi lunghi rettilinei e alle sue curve variegate. Nel corso degli anni, il tracciato ha subito diverse modifiche per migliorare la sicurezza e l'esperienza di guida, ma ha sempre mantenuto il suo carattere unico e sfidante. La combinazione di rettilinei veloci, curve tecniche e condizioni meteorologiche spesso imprevedibili rende il GP del Belgio uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1.

Ma come funziona esattamente lo streaming per la Formula 1 e quali sono le opzioni disponibili per guardare il GP del Belgio online? In questo articolo, esploreremo in dettaglio le varie possibilità per seguire la gara in diretta sul web, fornendo una panoramica completa sulle piattaforme legali e gratuite, nonché sui servizi a pagamento che offrono la migliore qualità di visione.

Come vedere il GP del Belgio in diretta streaming

Per quanto riguarda il GP del Belgio, come per tutti gli altri eventi di Formula 1, i diritti di trasmissione in Italia sono detenuti da Sky Sport F1. Il canale offre una copertura completa dell'intero weekend di gara, inclusi conferenza stampa dei piloti, prove libere, qualifiche e la gara principale. Per gli appassionati che desiderano seguire l'azione in streaming, Sky mette a disposizione dei propri abbonati l'app Sky Go, che consente la visione in diretta su vari dispositivi come PC, smartphone e tablet.

Tuttavia, per coloro che non dispongono di un abbonamento Sky ma non vogliono perdersi l'emozionante GP del Belgio, esiste l'opzione NOW, la piattaforma di streaming on demand di Sky. NOW offre pass giornalieri o mensili che permettono di accedere ai contenuti sportivi, inclusa la Formula 1, senza vincoli contrattuali a lungo termine. Questa flessibilità rende NOW una scelta interessante per chi vuole godersi l'adrenalina di Spa-Francorchamps senza impegnarsi in un abbonamento annuale.

Come vedere il GP del Belgio in diretta streaming gratis dall’estero

Per gli appassionati di Formula 1 che si trovano fuori dall'Italia, esistono diverse opzioni per seguire il Gran Premio del Belgio in streaming gratuito. In particolare, i residenti in Svizzera e in Belgio hanno la fortuna di poter accedere a trasmissioni in chiaro. L'emittente svizzera SRG SSR e quella belga RTBF offriranno una copertura completa dell'evento, dalle sessioni di prove libere fino alla gara principale sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps.

Per coloro che si trovano in altri paesi, l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) può essere la soluzione ideale per accedere a questi contenuti:

NordVPN emerge come una scelta eccellente per lo streaming del GP del Belgio. Con la sua vasta rete di server ad alta velocità, NordVPN garantisce una visione fluida delle emozionanti sfide tra i piloti nelle Ardenne. L'interfaccia user-friendly e la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente la rendono ideale per seguire l'azione su diverse piattaforme. NordVPN offre inoltre una prova gratuita di 30 giorni, permettendovi di testare il servizio durante il weekend di gara.

Per chi cerca il massimo in termini di sicurezza e prestazioni, ExpressVPN rappresenta un'opzione premium. Sebbene leggermente più costosa, ExpressVPN offre velocità di connessione superiori, cruciali per lo streaming live di eventi ad alta intensità come il GP del Belgio. Il loro abbonamento annuale include 3 mesi gratuiti e un anno di backup cloud illimitato, aggiungendo valore all'investimento. Anche ExpressVPN offre una prova gratuita di 30 giorni.

Surfshark si distingue come l'opzione più conveniente, senza compromettere la qualità. Con un'interfaccia intuitiva, è particolarmente adatta ai neofiti delle VPN. La possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un singolo account la rende ideale per famiglie o gruppi di amici che vogliono seguire insieme le emozioni di Spa-Francorchamps. Surfshark offre anch'essa una prova di 30 giorni e piani a lungo termine molto convenienti.

GP del Belgio 2024: gli orari

Considerando l'ora in Italia, ecco quando potrete guardare il GP del Belgio, dal 26 al 28 luglio 2024:

Venerdì 26 luglio:

Prove libere 1 - Ore 13:30

- Ore 13:30 Prove libere 2 - Ore 17:00

Sabato 27 luglio:

Prove libere 3 - Ore 12:30

- Ore 12:30 Qualifiche - Ore 16:00

Domenica 28 luglio:

Gran Premio - Ore 15:00

La classifica piloti di Formula 1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 265 Lando Norris (McLaren) 189 Charles Leclerc (Ferrari) 162 Carlos Sainz (Ferrari) 154 Oscar Piastri (McLaren) 149 Lewis Hamilton (Mercedes) 125 Sergio Perez (Red Bull) 124 George Russell (Mercedes) 116 Fernando Alonso (Aston Martin) 45 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Nico Hulkenberg (Haas) 22 Yuki Tsunoda (RB) 22 Daniel Ricciardo (RB) 11 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Pierre Gasly (Alpine) 6 Kevin Magnussen (Haas) 5 Alexander Albon (Williams) 4 Esteban Ocon (Alpine) 3 Zhou Guanyu (Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0 Valtteri Bottas (Sauber) 0 Iwasa Ayumu (Sauber) 0 Doohan Jack (Alpine) 0 Colapinto Franco (Williams) 0

