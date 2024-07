F1 in streaming, come vedere il GP d'Ungheria online gratis

Il Gran Premio d'Ungheria è il tredicesimo evento di Formula 1 del 2024 che andrà in scena nella giornata di domenica 21 luglio: dopo la corsa in Gran Bretagna, i team di Formula 1 tornano al Circuito Hungaroring.

L'emozione nell'attesa del GP d'Ungheria è palpabile dopo la vittoria di Hamilton al Circuito di Silverstone. Mentre ci si chiede chi vincerà quest'anno la gara di Hungaroring, l'entusiasmo sportivo in Europa è alle stelle anche grazie agli Europei di calcio 2024, che continuano a emozionare milioni di tifosi in tutto il continente.

L'Hungaroring è situato a circa 20 km a nord-est di Budapest: l'impianto è immerso in un anfiteatro naturale, circondato da un paesaggio magnifico. Dal 1986, anno in cui è stato inserito nel calendario del campionato mondiale, il Gran Premio d'Ungheria si è sempre svolto su questo circuito. Tuttavia, l'Hungaroring è stato spesso criticato per la mancanza di punti per il sorpasso: i piloti lamentavano l'assenza di curve veloci e impegnative, nonché di rettilinei sufficientemente lunghi per uscire dalla scia dell'avversario. Di conseguenza, i sorpassi avvenivano quasi esclusivamente alla fine del rettilineo d'arrivo, l'unico punto che li consentiva. Nel 2003, sono state apportate alcune modifiche significative al tracciato, consistenti nell'allungamento del rettilineo principale con un profilo più stretto della prima curva e la modifica della terzultima curva.

Come vedere il GP d'Ungheria in diretta streaming

In Italia i diritti televisivi della Formula 1 sono detenuti da Sky Sport F1, che trasmette in diretta esclusiva la conferenza stampa dei piloti, le prove libere, le qualifiche e le gare di tutti i Gran Premi stagionali del Campionato Mondiale di Formula 1 e delle altre categorie, come Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup. Per seguire la Formula 1 in live streaming, Sky mette a disposizione dei propri abbonati l’app Sky Go, che permette la visione di numerosi programmi, incluso quello dedicato alla F1. L’app è disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa, gli appassionati di Formula 1 che non hanno un abbonamento a Sky, possono optare per NOW.

Come vedere il GP d'Ungheria in diretta streaming gratis dall’estero

Se vi trovate o vivete in Austria o in Lussemburgo, potete godervi ogni secondo del Gran Premio d'Ungheria di F1 in diretta streaming completamente gratis. Infatti, le emittenti in chiaro ORF in Austria e RTL Zwee in Lussemburgo trasmetteranno ogni sessione del Gran Premio, comprese le qualifiche e le prove libere. Se non vi trovate in uno di questi Paesi, non preoccupatevi: potrete sintonizzarvi su questi canali grazie a una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, possiamo garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la nostra VPN preferita per lo streaming per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi consigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Utilizzare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare quella che avete scelto, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

GP d'Ungheria 2024: gli orari

Ecco a che ora potete vedere il GP d'Ungheria in diretta se vi sintonizzate dall'Italia:

Venerdì 19 luglio:

Prove Libere 1 – Ore 13:30

Prove libere 2 – Ore 17:00

Sabato 20 luglio:

Prove libere 3 – Ore 12:30

Qualifiche – Ore 16:00

Domenica 21 luglio:

Gran Premio – Ore 15:00

La classifica piloti di Formula 1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull) 255

2. Lando Norris (McLaren) 171

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 146

5. Oscar Piastri (McLaren) 124

6. Sergio Perez (Red Bull) 118

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 110

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 23

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

12. Yuki Tsunoda (RB) 20

13. Daniel Ricciardo (RB) 11

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6

15. Pierre Gasly (Alpine) 6

16. Kevin Magnussen (Haas) 5

17. Alexander Albon (Williams) 4

18. Esteban Ocon (Alpine) 3

19. Zhou Guanyu (Sauber) 0

20. Logan Sargeant (Williams) 0

21. Valtteri Bottas (Sauber) 0

