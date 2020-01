FCA, in arrivo il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5

FCA annuncia la nuova versione dell’inedito sistema di infotainment Uconnect ottimizzandone la velocità grazie al nuovo sistema hardware potenziato. 6 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna lo renderanno cinque volte più veloce rispetto alla generazione Uconnect 4.

Sicurezza e divertimento per una nuova esperienza di guida. La quinta versione del sistema di infotainment viene senza dubbio proposto con l’implementazione di un maggior numero di funzionalità ed un perfezionamento che semplifica l’utilizzo dell’interfaccia utente. Sicuramente una delle novità che caratterizzeranno il nuovo sistema sarà la presenza dell’assistente virtuale Alexa, che migliorerà sensibilmente la facilità di interagire con la propria auto.

Lo stesso Ralph Gilles, Head of Design di FCA, ha espresso il proprio entusiasmo per il nuovo servizio Uconnect 5 che pone inevitabilmente le basi per i prossimi anni con un’interfaccia più reattiva e aggiornamenti OTA (Over-the-air). La quinta generazione disporrà inoltre delle mappe di navigazione di TomTom, perfezionandone l’esperienza di guida dell’utente.

Interfaccia utente personalizzabile. L’ulteriore semplicità di utilizzo del nuovo sistema viene confermata dalla possibilità di poter personalizzare l’interfaccia a seconda delle necessità di ciascun utente. FCA ha infatti pensato di inserire delle apposite icone da poter utilizzare nella personalizzazione.

Fino a 5 profili utente. Si avrà la possibilità di memorizzare diversi profili utente tra cui anche un’apposita modalità dedicata agli “ospiti”, mantenendo a portata di mano tutti i dati precedentemente salvati in ciascun profilo. Tutto ciò sarà inevitabilmente perfezionato grazie alla possibilità di poter connettersi contemporaneamente al sistema Uconnect 5 tramite il proprio smartphone Android o iPhone in modalità wireless utilizzando Android Auto e Apple CarPlay.

FCA ha dichiarato che la nuova versione del sistema di infotainment verrà lanciata nel corso di quest’anno includendo tre mesi di hotspot 4G LTE. Non ci sono invece ufficializzazioni riguardo le auto su cui sarà possibile utilizzare il nuovo sistema.