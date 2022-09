Si avvicina il grande giorno in cui la Casa del Cavallino Rampante svelerà tutti i dettagli relativi alla Ferrari Purosangue. La casa automobilistica italiana, nelle scorse ore, ha annunciato la data ufficiale in cui il nuovo SUV debutterà: appuntamento fissato al 13 settembre.

Per ridurre l’attesa, insieme all’ufficializzazione della data di debutto del veicolo, Ferrari ha diffuso una nuova immagine teaser che ci anticipa alcuni dettagli sul design del veicolo.

L’immagine diffusa sui social da Ferrari, accompagnata dall’hashtag #FerrariPurosangue, mostra solamente piccolissimi dettagli del SUV Purosangue. Viene infatti mostrata esclusivamente la firma ottica del veicolo. Nonostante l’immagine teaser mostri solamente alcuni minimi dettagli del SUV, sappiamo che dal punto di vista del design la vettura presenterà diversi richiami estetici di altri modelli del marchio, la SF90 nel frontale e la Ferrari 296 nel posteriore.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche sappiamo, invece, che la Ferrari Purosangue ospiterà un motore V12 da 6.5 litri. La potenza non è ancora stata confermata ma dovrebbe essere di circa 800 CV.

Sarà un V12 aspirato, non ibrido. Abbiamo valutato diverse opzioni, ma abbiamo voluto prediligere la performance e l’esperienza di guida. Il nome stesso Purosangue parla da solo, è figlia della nostra tradizione, del nostro 12 cilindri, questo il commento rilasciato dall’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, alcuni mesi fa.

Secondo quanto diffuso, per le prime consegne del SUV Purosangue si dovrà attendere il 2023. Per scoprire tutti i dettagli del nuovo SUV ad alte prestazioni non ci resta invece che attendere solamente pochi giorni. Appuntamento al 13 settembre!

We know you love to brighten #Ferrari teaser pictures… pic.twitter.com/uPJVU607nW — Ferrari (@Ferrari) September 5, 2022

Non dimentichiamo che nonostante le alte aspettative, il SUV di Ferrari probabilmente non giocherà un ruolo importante in termini di vendite: le previsioni parlano, infatti, di una percentuale pari al 20% delle vendite di Ferrari durante il suo ciclo di vita. Tale dato rappresenterebbe dunque una minima percentuale se paragonata a quella dei dati di vendita di altri SUV.