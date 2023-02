Sono ben 13.221 le auto che Ferrari ha consegnato ai suoi clienti nel corso del 2022: un numero inevitabilmente importante per la casa automobilistica del cavallino rampante che guarda dunque con fiducia ad un 2023 con risultati incoraggianti. L’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) risulta essere la più grande regione per Ferrari con consegne di 5.958 veicoli, in aumento di 466 rispetto all’anno precedente.

Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la nostra guidance stabilendo nuovi record in tutte le metriche. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo. Nonostante il complesso scenario macroeconomico globale, guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un’azienda in evoluzione. Stiamo innovando costantemente i nostri prodotti e processi, avvicinandoci ai nostri obiettivi di decarbonizzazione.

Grazie alle 13.221 auto consegnate la casa automobilistica Ferrari segna un incremento di 2.066 unità (+18,5% rispetto al 2021). Ma quali sono state le vetture del marchio che hanno maggiormente contribuito ad un anno da record? Secondo quanto diffuso dall’azienda italiana tra le Ferrari più vendute spiccano la Portofino M da 620 cavalli e le SF90 Stradale e Spider, la 296 GTB e la 812 Competizione.

Non pochi, inoltre, i miglioramenti del marchio dal punto di vista finanziario se consideriamo che ricavi netti si sono attestati a 5,095 miliardi di euro, con una crescita del 19,3%.