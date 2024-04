Tesla svende la guida autonoma, -30% su un optional che potrebbe non funzionare mai

Tesla sta rispondendo alla crisi abbassando i prezzi, e tra i tagli quello più impressionante riguarda la funzione FSD, acronimo che sta per Full Self Driving. Si tratta di una funzione di guida autonoma disponibile solo in USA, dove le leggi lo consentono, e che Tesla oggi sconta del 30%, passando da 12mila a 8mila dollari. Contestualmente Tesla ha anche eliminato l'opzione "Enhanced Autopilot", che costava $6,000. Per i proprietari che già possedevano l'Enhanced Autopilot, l'aggiornamento a FSD costa ora $2,000, anziché $6,000.

Chiaramente il marchio sta facendo notevoli sforzi per invogliare nuovi clienti a comprare i suoi prodotti, ma nel caso di FSD vale la pena domandarsi se ne valga la pena anche con lo sconto.

FSD infatti è l’eterna promessa di auto che si guidano veramente da sole. Una promessa che non è mai stata davvero mantenuta, anzi meno di un mese fa l’azienda ha cambiato linguaggio smettendo (finalmente) di descriverla come guida totalmente autonoma, e scegliendo un più prudente e realistico guida autonoma assistita.

Tra l’altro l’acquisto di FSD è vincolato a una singola auto: pur trattandosi di un aggiornamento software, infatti, il cliente Tesla non può portarselo dietro se cambia auto, ma deve comprarlo di nuovo. Anche questo limite è stato rimosso di recente, ma è un privilegio temporaneo, ha sottolineato Musk di recente.

Una questione, quella di FSD, che non riguarda chi compra una Tesla in Italia o in Europa, dove le leggi vigenti semplicemente non permettono l’uso di certi sistemi automatici. Il che forse è un bene, visto che un buon numero di clienti statunitensi si sono sentiti presi in giro, per non dire truffati.

Ad oggi è difficile dire che FSD diventerà mai un sistema di guida autonoma di Livello 5. Probabilmente non sulle auto attualmente in circolazione, e quando quel tipo di tecnologia sarà effettivamente disponibile per il pubblico, chissà se Tesla esisterà ancora.