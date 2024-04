Tesla sta andando molto male, le vendite del trimestre sono un disastro

Tesla ha deluso le aspettative nel Q1 2024 con soli 386.810 veicoli consegnati, un calo significativo rispetto alle previsioni iniziali. Le attese erano intorno a 470.000 consegne, ma sono state riviste al ribasso più volte a causa di vari problemi operativi. Anche se la previsione fosse stata rispettata sarebbe stato un duro colpo, considerando il record di 484.507 consegne nel trimestre precedente.

La differenza tra le aspettative e i risultati effettivi è stata attribuita a diversi fattori. Tesla ha citato la fase iniziale della produzione della nuova Model 3, con i tipici rallentamenti. Poi ci sono stati gli scioperi nel Nord Europa, le manifestazioni in Germania (compreso un incendio doloso) e i problemi nel Mar Rosso.

Tutte ragioni validissime ma è difficile credere che non esiste un problema ancora più serio: pare che Tesla abbia a che fare con un calo della domanda. Proprio mentre i concorrenti - BYD sopra tutti - sembrano aver preso slancio e si fanno sempre più agguerriti. Come sempre, il mercato cinese è quello più importante, e incidentalmente è proprio lì che ci sono i concorrenti più agguerriti. Questo risultato, poi, segna il primo calo su base annuale per Tesla in tre anni. E soprattutto è stata ridotta anche la produzione - cosa che può dipendere sia da un calo della domanda sia dagli altri problemi.

Questo marchio è praticamente il simbolo mondiale dell’auto elettrica, e probabilmente senza queste auto la situazione odierna sarebbe molto diversa. Forse la “rivoluzione elettrica” non sarebbe nemmeno iniziata, e forse staremmo ancora parlando di qualcosa che potrebbe essere.

Questo brand, proprio grazie alla sua azione pioneristica, per anni ha avuto terreno libero; hanno venduto milioni di auto a tutti gli automobilisti disposti ad abbandonare il motore termico. Per molto tempo o non c’erano alternative o una Tesla era la risposta più economica (la Model 3).

Ora però il mercato entra in una nuova fase, arrivano altri concorrenti, altri modelli da scegliere, e prezzi a volte più bassi. Tutte cose con cui Tesla non ha mai avuto a che fare, mentre dall’altra parte ci sono marchi di auto che sanno benissimo cos’è la concorrenza.