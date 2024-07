Fiat 500e ha una nuova edizione speciale firmata da un famoso stilista

Il 125° anniversario della Fiat si celebra con una novità che colpisce l'immaginario collettivo: la presentazione della Fiat 500e Giorgio Armani. Questo modello rappresenta la quintessenza della citycar fashion grazie alla collaborazione con il noto stilista milanese.

La world premiere di questa auto è stata sapientemente programmata per l'11 luglio 2024, in coincidenza sia con l'anniversario della Fiat che con il 90° compleanno di Giorgio Armani.

La Fiat 500e Giorgio Armani si distingue per diversi dettagli raffinati e all'avanguardia. Gli appassionati di moda saranno catturati dai cerchi, il cui design è ispirato direttamente dal logo del marchio Armani.

Questi presentano un monogramma dove la G e la A si fondono in un cerchio perfetto, riflettendo l'eleganza, e la ricerca di uno stile minimalista, di questo modello.

Per quanto riguarda la colorazione, il modello sarà disponibile in due varianti esclusive: il "Verde scuro micinalizzato", che incarna lo stile contemporaneo e di classe di Armani, e il "Greige ceramico", una nuova tonalità inventata dallo stesso Armani, che unisce il grigio e il beige in un solo colore distintivo.

L'attenzione ai dettagli non si ferma qui: la Fiat 500e Giorgio Armani è anche firmata dallo stilista. Il suo autografo appare sul frame del finestrino posteriore, sulla plancia lato passeggero e all'avvio, sul display dell'infotainment.

Anche i poggiatesta dei sedili anteriori sono arricchiti dal logo Armani, con i sedili stessi rivestiti in materiali eco-sostenibili. Questi interni, disponibili in due colorazioni, sono completati da una plancia tessile che evoca il legno e delineata da una finitura opaca.

Dettagli sui prezzi, i volumi di produzione limitati e le tempistiche di rilascio saranno annunciati prossimamente, con previsioni che puntano al 2025. Ai motori di nuove auto vengono sempre attribuite specifiche tecniche supreme.

Con la sua imminente uscita, la Fiat 500e Giorgio Armani non si propone solo come un mezzo di trasporto, ma come un vero e proprio simbolo di status che unisce tecnologia, moda e sostenibilità ambientale in un unico, inimitabile veicolo all'avanguardia.

Per gli amanti del design e della moda, nonché per i fan di lunga data del marchio Fiat, questo modello promette di essere un elemento di spicco nel mondo delle auto elettriche alla moda.