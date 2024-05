Fiat Social Leasing: 500 elettrica "gratis" per 36 mesi, con alcuni requisiti

In risposta agli ultimi incentivi governativi, Fiat ha introdotto "Social leasing by Fiat", un innovativo programma di leasing destinato al supporto delle famiglie meno abbienti. Questo piano è specificamente pensato per chiunque abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro e che disponga di un'autovettura da rottamare, classificata fino a Euro 2. È una grande opportunità per acquistare la nuova citycar elettrica Fiat 500e, con batteria da 23 kWh, a condizioni estremamente vantaggiose.

Fiat propone una doppia iniziativa per la sua 500e

L'iniziativa prende vita grazie alla collaborazione con Stellantis Financial Services Italia e prevede un'offerta senza precedenti: nessun anticipo, nessun canone mensile, e lacome quelle di istruttoria o invio documenti. L'unica spesa prevista è un. Al termine dei 36 mesi di contratto, i partecipanti potrannoil veicolo al prezzo di 13.585 euro oppure restituirlo, con un costo aggiuntivo di 6 centesimi per ogni chilometro eccedente i 30.000 km.

La mobilità elettrica della 500e promette di essere economica: la casa automobilistica garantisce che 6 euro saranno sufficienti per un 'pieno' di energia, coprendo circa 190 km. È bene considerare che il costo dell'energia alle colonnine pubbliche può essere significativamente più alto, soprattutto per quelle in corrente continua.

Per coloro che non soddisfano i requisiti ISEE necessari per il leasing sociale, Fiat propone un'altra interessante offerta per la 500e. Con la rottamazione di un'auto fino a Euro 2, è possibile ottenere un significativo incentivo statale di 11.000 euro, aumentato da uno sconto extra di 1.750 euro offerto da Fiat, per un prezzo finale di 17.200 euro.

Questo secondo piano prevede un primo pagamento di 1.350 euro seguito da 35 rate mensili di 39 euro. Al termine del periodo di finanziamento, i clienti possono scegliere di riscattare l'auto per 14.990 euro o restituirla, pagando 6 centesimi per ogni chilometro percorso oltre i 15.000 km.