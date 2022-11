Fiat sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della mobilità elettrica e a quanto pare lo sta facendo bene, considerato il premio appena ricevuto: Best Truck 2022, premio insignito al furgone elettrico Fiat e-Scudo in occasione di Fenatran, una delle fiere più importanti al mondo per il settore di trasporti e logistica che si svolge a San Paolo, in Brasile.

Fiat ha una presenza molto forte nel continente sudamericano e in particolare in Brasile, dove da anni il marchio italiano sia per quanto riguarda il mercato delle auto per trasporto passeggeri, sia per il mercato dei veicoli commerciali leggeri, come in questo caso; Fiat e-Scudo è un’assoluta novità, disponibile sul mercato brasiliano solo dallo scorso giugno, ma sono bastati pochi mesi di commercializzazione per far notare alla giuria le ottime prestazioni e funzionalità offerte dal furgone elettrico di Fiat.

Per chi non lo sapesse, Fiat e-Scudo è dotato di un motore elettrico da 100 kW di potenza, pari a 136 cavalli, e da 260 Nm di coppia. Basato sulla piattaforma Stellantis EMP2, Fiato e-Scudo può vantare una batteria da 75 kWh nella sua versione più capace, sufficiente a percorrere 330 km con una sola carica. La vera forza di Fiat e-Scudo però sta nella ricarica, poiché è dotato di un sistema di ricarica rapida fino a 100 kW in grado di riportare la batteria dal 20 all’80% in 45 minuti, giusto il tempo di una pausa pranzo a metà giornata.

Oltre a essere un veicolo a zero emissioni grazie al powertrain 100% elettrico, Fiat e-Scudo può vantare una capacità di carico di ben 1 tonnellata di peso, ed è in grado di ospitare oggetti lunghi fino a 2.8 metri, dati che hanno permesso alla proposta Fiat di essere incoronata come Best Truck 2022 da una giuria di esperti del settore provenienti da riviste e programmi televisivi brasiliani del gruppo GG Mìdia.

In Italia Fiat e-Scudo è proposto a partire da 35.900 euro nella versione con batteria da 50 kWh, mentre per la versione da 75 kWh il prezzo sale a 41.550 euro.