Fiat lancia Panda e 600 in versione Business per aziende

Le strategie commerciali del gruppo Fiat si arricchiscono di nuove proposte pensate esclusivamente per il mondo professionale. Il colosso torinese ha infatti lanciato sul mercato italiano gli allestimenti Business per due dei suoi modelli più rappresentativi: la nuova Grande Panda e la crossover 600. La mossa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il segmento delle flotte aziendali, con pacchetti che combinano dotazioni premium e soluzioni finanziarie su misura per professionisti e imprese, il tutto mantenendo la motorizzazione mild hybrid da 110 CV come proposta unica per entrambi i modelli.

La Grande Panda in versione Business si presenta come un'evoluzione dell'allestimento Icon, con un prezzo di partenza fissato a 21.650 euro. Particolarmente curata la dotazione tecnologica, che include un sistema di infotainment da 10,25 pollici con navigatore connesso, elemento sempre più essenziale per chi utilizza l'auto come strumento di lavoro. Non mancano accorgimenti pratici come la piastra per la ricarica wireless degli smartphone e tre porte USB-C, due delle quali posizionate strategicamente per i passeggeri posteriori.

Più alto il posizionamento della 600 Hybrid Business, proposta a 27.200 euro, che integra il pacchetto Comfort nella sua dotazione standard. Oltre agli elementi già presenti sulla Grande Panda, la crossover aggiunge caratteristiche particolarmente apprezzate nel contesto professionale come l'apertura e l'avviamento keyless, il bracciolo centrale con vano portaoggetti e un sistema audio potenziato a sei altoparlanti. Il comfort di guida è ulteriormente migliorato dal freno a mano elettrico, soluzione che aumenta lo spazio a disposizione nella zona anteriore dell'abitacolo.

Dal punto di vista tecnico, sia la Grande Panda che la 600 in versione Business montano il propulsore mild hybrid da 110 CV, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Una scelta che privilegia il comfort di guida, particolarmente apprezzabile negli spostamenti urbani e nei tragitti quotidiani che caratterizzano l'utilizzo aziendale, senza trascurare l'efficienza nei consumi, aspetto sempre più rilevante nella gestione dei costi delle flotte.

Le soluzioni finanziarie proposte da Fiat per questi allestimenti Business sono strutturate in forma di leasing operativo a 48 mesi per 40.000 chilometri complessivi. Una formula che include diversi servizi integrati: dalla copertura assicurativa RCA con furto e incendio (con penale risarcitoria) all'assistenza stradale, passando per la manutenzione ordinaria e l'accesso al servizio I-Care per l'infomobilità. I clienti potranno inoltre gestire ogni aspetto del contratto attraverso la piattaforma digitale My-Leasys.

Curiosamente, il canone mensile è identico per entrambi i modelli: 129 euro al mese. A differenziare le due proposte è l'anticipo richiesto, pari a 6.899 euro per la Grande Panda e 8.199 euro per la più accessoriata 600. Una strategia commerciale che sembra voler incentivare la scelta del modello superiore, mantenendo inalterato l'impatto mensile sui bilanci aziendali e scaricando la differenza di prezzo sull'anticipo iniziale, generalmente più facilmente ammortizzabile per le imprese.