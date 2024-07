Fiat Panda diventerà anche un SUV di medie dimensioni, è la nuova Multipla?

A poche ore dalla presentazione ufficiale, continuano a susseguirsi indiscrezioni sulla nuova Grande Panda; l'attesissimo annuncio potrebbe includere dettagli significativi non solo sulla Grande Panda, ma anche sul futuro aggiornamento della linea, che comprende un nuovo modello SUV.

Dopo il rilascio della Grande Panda, Fiat ha annunciato l'introduzione di due nuovi SUV. Il primo avrà un design più tradizionale, mentre il secondo si distinguerà per una coda coupé e sarà probabilmente denominato Fastback. Un altro modello, preliminarmente chiamato Giga Panda, condividerà meccanica e piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis con la Grande Panda. Si tratterà di un SUV di grandi dimensioni, lungo circa quattro metri e cinquanta e capace di ospitare fino a sette passeggeri.

Questo SUV è stato precedentemente osservato in una versione non camuffata e, stando a quanto emerso, potrebbe davvero rientrare nella gamma della nuova Grande Panda e seguire, o meglio ereditare, anche tutti gli stilemi di questo innovativo modello.

C'è anche la possibilità che il nome Multipla possa essere rivisitato per questo nuovo SUV, come suggerito da Olivier Francois che ha espresso interesse nel 'rifare' il modello storico. Ulteriori dettagli potrebbero essere rivelati durante l'evento di oggi, che includerà una diretta streaming fissata per le 16.45, durante la quale verrà ufficialmente svelata la Grande Panda.