Fiat, si torna a parlare della nuova Punto

A margine degli ultimi annunci economici relativi al gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha involontariamente rimesso in corsa la giostra dei rumor legati alla nuova Punto. Del fantomatico nuovo modello si parla ormai da oltre due anni, praticamente da quando è terminata la produzione degli ultimi esemplari. All’epoca, SUV e crossover stavano attaccando il segmento B così come la concorrenza di altri marchi, e Fiat non era sicuramente nella fase di rilancio che attraversa in questo periodo.

Appoggiandosi ai piani per l’elettrificazione globale di Stellantis, la nuova Punto sarà offerta anche in forma di esemplare EV e dovrebbe arrivare dalla fabbrica polacca di Tichy (che produce, tra gli altri, anche la Renegade). Tavares, ovviamente, si è guardato bene dallo svelare il benché minimo dettaglio ma ha confermato che parliamo di un veicolo appartenente al classico segmento B. Ovvero: le utilitarie “medie” che una volta dominavano le strade delle grandi città e che ultimamente hanno lasciato il passo ai crossover compatti.

Come sempre avviene quando le dichiarazioni sono molto vaghe, i rumor attorno a questo progetto si sono moltiplicati recuperando vecchie ipotesi. C’è chi parla di un solo modello pensato come erede della Punto e chi invece dà come certi almeno tre esemplari: un B-suv, una nuova auto per il segmento B e un crossover ispirato alla Fiat Centoventi (che vedete nella foto sottostante). Quest’ultimo rappresenta le linee guida del design che dovrebbe essere applicato a buona parte delle vetture Fiat, dal 2023 in avanti. In ogni caso, niente di tutto questo è apparso negli annunci Stellantis ed è quindi da prendere con le proverbiali pinze.

Di sicuro c’è che l’intero gruppo sta puntando (come gran parte dei concorrenti) sulla transizione energetica a tutti i livelli e su tutti i mercati. Quindi nessuna delle prossime auto potrà puntare esclusivamente su benzina o diesel. Da qui a modificare totalmente l’aspetto della vettura, o trasformarla in un crossover, ce ne passa e si spera che la nuova auto Fiat non scelga questa strada. Il successo della Grande Punto e della “sorella” Opel Corsa (cliccando qui trovate la prova del modello elettrico) ha dimostrato che modelli simili possono convivere, basta progettarli nel migliore dei modi.