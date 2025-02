Fine di un'era: le moto sono state bandite dal Nurburgring

Il Nürburgring ha vietato le moto dalle sessioni pubbliche Touristenfahrten sulla famosa pista Nordschleife in Germania. La decisione, entrata in vigore immediatamente, è stata presa per motivi di sicurezza e finanziari.

Il divieto rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nella storia del celebre circuito tedesco. Per decenni, auto e moto hanno condiviso l'asfalto durante le sessioni aperte al pubblico, ma ora i motociclisti potranno accedere solo al tracciato Grand Prix del Nürburgring.

La convivenza tra veicoli a due e quattro ruote ha creato tensioni nel corso degli anni. Gli incidenti che coinvolgono motociclisti sono più propensi a causare chiusure della pista, soprattutto quando è necessario l'intervento dei paramedici per soccorrere i piloti feriti. Ciò può influire negativamente sui ricavi del circuito.

Durante una visita alla Nordschleife lo scorso anno, un'intera sessione pubblica fu cancellata dopo soli 3 minuti a causa di un incidente in moto. L'episodio lasciò centinaia di piloti frustrati e comportò una perdita di entrate per il circuito.

La notizia è un duro colpo per i motociclisti che sognavano di correre su una delle piste più famose e difficili al mondo. Molti potrebbero ora cercare circuiti alternativi in Europa per soddisfare la loro passione. I possessori di pass stagionali per moto potranno continuare a utilizzarli sul circuito Grand Prix della Nürburgring o richiedere un rimborso presso il centro informazioni della pista.

La decisione riflette le crescenti preoccupazioni per la sicurezza e le considerazioni finanziarie dei gestori di circuiti automobilistici. Resta da vedere se altri tracciati famosi seguiranno l'esempio del Nürburgring, limitando l'accesso alle moto durante le sessioni aperte al pubblico.