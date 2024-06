Fino al 80% di batteria in 14 minuti, Lotus registra un nuovo record di ricarica

Lotus, il noto marchio britannico di proprietà del colosso cinese Geely, ha recentemente lanciato la sua prima hyper-GT elettrica, l'Emeya. Questa vettura si è guadagnata il titolo di una delle auto elettriche con la ricarica più rapida al mondo, stabilendo un nuovo record mondiale per la ricarica dal 10 al 80% in soli 14 minuti, secondo le certificazioni del P3 Charging Index Report per l'Asia.

L'impresa è stata resa possibile grazie all'utilizzo di una colonnina di ricarica da 400 kW, che permette alla vettura di assorbire una potenza media di 331 kW. Un ulteriore contributo viene dalla tecnologia delle batterie cell-to-pack, che offre il 20% di celle in più nello stesso spazio rispetto a un design modulare standard. L'Emeya si avvale anche di una nuova architettura del sistema di raffreddamento, progettata per ottimizzare le prestazioni termiche e l'efficienza della batteria.

Confrontando l'Emeya con altri importanti veicoli elettrici attualmente sul mercato, come la Mercedes EQS, BMW i7 e Tesla Model Y, la GT di Lotus emerge per le sue capacità superiori. Secondo Qingfeng Feng, CEO di Lotus, l'Emeya "supera i limiti di un normale veicolo elettrico", offrendo agli automobilisti la sicurezza necessaria per viaggiare ovunque.

Le prestazioni non sono da meno, con l'hyper-GT che monta un doppio motore capace di erogare 905 CV e 985 Nm di coppia. Questo conferisce alla vettura un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi e una velocità massima di 256 km/h. Queste specifiche posizionano l'Emeya al vertice della sua categoria per il rapporto peso/potenza, offrendo un'esperienza di guida intensa e gratificante.