Ford F-150 Lightning, il 19 maggio la presentazione ufficiale

Qualche giorno fa Ford ha annunciato ufficialmente il nome della versione elettrica del suo famoso pick-up F-150: si chiamerà ‘Lightning’ (saetta) e dovrebbe essere svelato a breve nel dettaglio.

Il nuovo Ford F-150 elettrico potrebbe diventare ben presto un veicolo fondamentale per favorire la diffusione delle auto elettriche negli Stati Uniti: oltreoceano infatti il pick-up Ford ha un mercato enorme, e da diversi anni è il pick-up più venduto.

E’ il pick-up Ford più intelligente e innovativo mai prodotto: si chiama F-150 Lightning e sarà completamente elettrico. La presentazione ufficiale avverrà in data 19 maggio presso il quartier generale di Ford a Deadborn, e sarà trasmessa in streaming per consentire ai milioni di appassionati di seguirla in diretta.

“Ogni tanto arriva un nuovo veicolo sul mercato in grado di sconvolgere gli equilibri e di cambiare le carte in tavola. Veicoli come la Model T, la Mustang, la Prius o la Model 3. Ora è il turno del F-150 Lightning, uno dei veicoli preferiti dagli americani degli ultimi 50 anni riproposto in una versione completamente elettrica. F-150 Lightning potrà anche alimentare la vostra casa durante un blackout, offrendo prestazioni di guida ancor più alte rispetto a quanto avevamo inizialmente preventivato. Gli aggiornamenti over-the-air ci consentiranno di migliorare costantemente il nostro nuovo pick-up.” Questa è una delle dichiarazioni diffuse dal CEO di Ford, Jim Farley.

Sarà molto interessante scoprire le specifiche e il prezzo di vendita del nuovo F-150 Lightning: anche se in Italia i pick-up non hanno molto mercato, si tratta di un passaggio chiave per aiutare la diffusione dei veicoli elettrici in tutto il mondo, con gli Stati Uniti come sempre a guidare il gruppo. Se l’F-150 Lightning avrà successo quanto la versione a combustione interna, senza dubbio Ford si convincerà a investire ancor più risorse su questo mercato, che da quelle parti vale per una buona parte dei fatturati annuali.