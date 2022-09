I dati delle Anagrafi regionali degli animali da compagnia sostengono che in Italia siano presenti più di 13 milioni di cani domestici, e dati simili a questi si ritrovano in tantissimi paesi del mondo dove gli animali da compagnia sono molto amati e diffusi; non è quindi sorprendente sentire che Ford ha progettato un sistema di cinture di sicurezza appositamente per gli animali domestici, in particolare per i cani che sono spesso i nostri compagni di viaggio quando ci muoviamo in macchina – a volte anche in moto, per i più temerari!

Per far viaggiare in sicurezza i nostri animali da compagnia, Ford ha deciso di sviluppare un sistema di cinture di sicurezza in grado di proteggerli in caso di incidente. Motor Authority ha scovato il brevetto negli uffici dedicati degli Stati Uniti e a giudicare dalle immagini si tratta di un sistema di imbragatura con collare che si va a fissare a una struttura di supporto fissata nel veicolo.

Ovviamente un sistema semplice come quello della cintura di sicurezza per gli umani non potrebbe funzionare con un cane, che non può stare seduto “composto” nella maniera tipica umana, pertanto Ford ha avuto necessità di creare un’imbragatura dotata di diversi sensori che, grazie alle informazioni sulla velocità di percorrenza, condizioni della strada e posizione, sono in grado di regolare la tensione dei lacci in modo automatico.

Grazie all’utilizzo di telecamere, l’auto è in grado di capire se il nostro animale è tranquillo o agitato, così da regolare la tensione dei lacci di conseguenza. Il guinzaglio fissato all’imbragatura va a incastrarsi nello slot delle cinture di sicurezza, così che in caso di incidente il nostro animale non venga catapultato fuori dall’auto, come succede a chi viaggia senza cinture.

Ogni anno migliaia di animali domestici muoiono in seguito a incidenti stradali durante i quali si trovavano all’interno dell’auto senza nessun tipo di gabbia o sistema di contenimento, per cui un sistema di questo tipo sarebbe sicuramente utile a prevenire questi tristi episodi. Nonostante ciò, resta ancora da capire se Ford riuscirà mai a portare sul mercato questo sistema, dato che per il momento la casa dell’ovale blu non ne ha mai parlato ufficialmente.