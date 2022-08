A volta è proprio difficile separarsi dal proprio animale domestico, che si tratti per un periodo di vacanza o anche solo per un weekend fuori porta a bordo della propria moto: come fare, quindi, a conciliare la voglia di non separarsi dal proprio animale con la voglia di andare in moto? L’Articolo 170 del Codice della Strada ci spiega che è possibile trasportare un cane o un gatto (o anche altri animali) sui mezzi a due ruote, moto o scooter che sia, l’importante è rispettare le regole imposte dal comma 5 dell’articolo sopracitato.

Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

In questo senso il Codice della Strada è chiarissimo, cita espressamente la possibilità di trasporto di animali purché custoditi in un’apposita gabbia o contenitore che deve rispettare misure ben precise, evitando quindi di sporgere lateralmente o di limitare la visibilità al conducente della moto.

Fintanto che la gabbia o il contenitore in cui si trasporta l’animale è accuratamente fissato alla moto e impedisce all’animale di muoversi liberamente, l’unica misura da rispettare è quella dei 50cm complessivi di sporgenza, laterale o longitudinale rispetto alla sagoma della moto.

In caso di trasporto compiuto in modo non adeguato, il Codice della Strada prevede la decurtazione di 1 punto dalla patente e una sanzione economica che può variare tra 83 e 333 euro; una discreta sanzione, ma commisurata al potenziale pericolo che si può creare a sé stessi, al proprio animale, o persino agli altri utenti della strada qualora qualcosa dovesse andare storto.

Oltre alle regole imposte dal Codice della Strada, che codifica quelle che sono le modalità di trasporto per evitare di creare pericoli agli altri utenti, esistono invece una serie di regole o precauzioni che è importante tenere a mente per evitare che l’animale si stressi inutilmente.

Andrew Shiau via Unsplash

Come per tutte le nuove attività potenzialmente stressanti per un animale, è bene iniziare gradualmente; sconsigliabile quindi acquistare una gabbia o uno zaino per il trasporto a ridosso di un giro in moto verso destinazioni lontane, molto meglio far abituare il proprio amico a 4 zampe con giri brevi e tranquilli, durante i quali sarà importante osservare le reazioni dell’animale, per capire se eventualmente si trovi a disagio a causa del rumore o dei movimenti repentini a cui viene sottoposto durante le fasi di accelerazione e frenata. Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello del nostro abbigliamento: spesso in moto ci si veste di tutto punto con vestiti che ci rendono più grossi e “strani” agli occhi del nostro animale, che potrebbe non riconoscerci subito – la fase di adattamento comprende anche questo aspetto.

Le ricompense sono importanti quando si insegna al proprio animale a fare qualcosa di nuovo, e in questi casi diventa utile avere con sé il cibo preferito del proprio animale, così da poterlo premiare quando si rilassa e si abitua alla nuova situazione; anche qui si nasconde un insidia però, perché proprio come gli umani anche gli animali possono soffrire il mal d’auto – siete avvisati.

Il mercato degli accessori da moto ha pensato anche a chi si preoccupa della salute del proprio animale in caso di incidente: è possibile acquistare caschi, occhiali protettivi, cappotti per l’inverno o altro abbigliamento che li protegga qualora qualcosa non dovesse andare secondo i piani. Ne esistono di tanti tipi, da quelli più leggeri e semplici tipo la vecchia “scodella” che oggi noi umani non possiamo più utilizzare, fino a quelli più coprenti dotati di ampia visiera protettiva, e c’è addirittura chi realizza caschi integrali per i cani – anche se resta da vedere se il cane sarà disposto a farselo mettere! Se il vostro cane dovesse risultare particolarmente ostile all’idea di indossare un casco, è comunque sempre consigliabile proteggere occhi e orecchie da insetti e dal forte rumore del vento a cui sarà esposto durante la marcia.

Facendo i debiti scongiuri, in caso di incidente in moto con il proprio cane è di fondamentale importanza anche aver sganciato il guinzaglio dal collare del cane – che è comunque “costretto” all’interno della gabbia o dello zaino dedicato – così da evitare che l’animale si possa strozzare o incastrarsi da qualche parte.

Max Berger via Unsplash

E’ proprio la funzione di protezione dell’animale che va ricercata nel trasportino che si va a scegliere: sul web si trovano soluzioni di ogni tipo, dal trasportino rigido che andrà quindi fissato alla moto – possibilmente dotata di una piastra rigida, come quelle dedicate ai bauletti – tramite cinghie ed elastici, passando per gabbie semirigide dedicate ad animali di taglia medio piccola, per finire con zaini indossabili in vari modi, anteriormente come un marsupio per bambini piccoli o posteriormente – quest’ultimi sono spesso dotati di oblò trasparente per consentire all’animale di osservare quello che sta succedendo.

Inutile dire quanto il buon senso sia il principale alleato in questi casi: trasportare un animale su un mezzo a due ruote può diventare complicato e pericoloso se non si prepara adeguatamente l’animale, il mezzo e anche il conducente – se l’animale è di taglia troppo grande la situazione si complica di parecchio, anche se negli ultimi anni sono nate soluzioni appositamente studiate per i cani di grossa taglia (sul web si possono trovare facilmente esempi di motociclistici che portano in giro il proprio pastore tedesco senza particolari difficoltà) ma in questi casi è importante che il cane sia stato addestrato ad andare in moto sin da quando era un cucciolo, altrimenti trasportare un cane di grossa taglia in moto può trasformarsi in una situazione dolorosa per tutte le parti coinvolte.