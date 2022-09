Dopo settimane di fervente attesa da parte degli appassionati dello storico marchio, Ford ha presentato al mondo la nuova Mustang 2024, la settima generazione della muscle car americana più famosa in assoluto.

Qualche mese fa abbiamo avuto occasione di testare la Mustang Mach-1 con il motore V8 5.0 e avevamo constatato una certa scarsità in fatto di tecnologie integrate nell’auto, pur essendo un modello di alta gamma l’auto sembrava un po’ vecchia a livello di allestimento interno: con la nuova Mustang 2024 tutto questo cambierà, grazie al nuovo sistema di infotainment integrato nel cruscotto dell’auto.

Il display dedicato alla strumentazione di guida è da 12.4 pollici e al suo fianco ne troviamo un altro da 13.2 pollici: la grafica è realizzata con Unreal Engine e si basa su una colorazione a base di rame, ripreso dalla Mustang Mach-E. Dal sistema si può controllare gran parte dell’auto, impreziosita da una illuminazione interna a LED regolabili e dotata di alcuni dettagli molto utili e ben studiati, come le porte USB posizionare in alto vicino allo specchietto retrovisore, per la dashcam o una GoPro.

E sotto al cofano? Gli appassionati Mustang non resteranno delusi delle motorizzazioni proposte, tra le quali resiste ancora il V8 Coyote da 5 litri di cilindrata, arrivato ormai alla sua 4° generazione: secondo Ford è il più potente di sempre con 480 cavalli, risultato raggiunto grazie a un nuovo airbox a doppia immissione. Di base, il motore V8 è abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti, ma è possibile optare per la trasmissione automatica Ford a 10 rapporti. In alternativa all’assetato V8, Ford proporrà una versione con motorizzazione Ecoboost da 2.3 litri di cui però non si conoscono i dati tecnici per il momento.

Tra le feature di spicco di questa nuova Ford Mustang troviamo il nuovo freno a mano elettronico, progettato per permettere al pilota di driftare come con un classico freno a mano meccanico – anche l’aspetto della leva è in tutto e per tutto identico a un normale freno a mano, nonostante la tecnologia sottostante sia diventata elettronica.

Tra le tantissime feature di cui si è parlato, Ford ne ha presentata una decisamente inutile ma che farà senza dubbio la gioia di tutti gli appassionati: tramite il telecomando con il quale normalmente si apre e chiude l’auto, sarà possibile anche accenderla e sgasare a distanza!

La nuova Ford Mustang ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria hit nel mondo delle muscle car, specialmente in un mercato automobilistico dove i motori endotermici stanno lentamente scomparendo. Il prezzo, per il momento, resta un mistero.