Ford Mustang Mach-E: mostrato il sistema E-Latch Door System

Tutti conoscono la Ford Mustang: il bolide americano per eccellenza, muscle car capace di superare i 450 CV che da qualche anno è disponibile anche in Italia con le sue forme muscolari e il suo appeal da auto rumorosa. Eppure, con l’arrivo dell’elettrificazione del parco auto, anche la Mustang si rifà le linee e rinasce, in una nuova versione elettrica, in forma di SUV. Parliamo della Mustang Mach-E, un’auto che trasforma il concetto di muscle car e lo fa senza perdere gran parte delle linee caratteristiche della vettura. Una delle particolarità, annunciata da poco, riguarda l’apertura delle portiere, gestita da un sistema tecnologico davvero particolare chiamato E-Latch Door System.

Molte auto elettriche, anche un po’ per mostrare a pieno l’avanzamento della tecnologia, tendono a inserire funzionalità avveniristiche come questa. Potete vederlo bene nel video l’E-Latch Door System, ma di base ci troviamo davanti ad un sistema di apertura delle portiere che sfrutterà la prossimità della chiave (o del telefono con l’applicazione) per permettere al guidatore o a uno dei passeggeri di premere un pulsante.

Una volta fatto, l’E-Latch Door System rilascerà la portiera, aprendola di un paio di centimetri, quanto basta per poi essere aperta completamente. Per le anteriori, poco sotto al pulsante si sgancerà un piccolo spessore che permetterà di aprire bene la portiera, mentre per i passeggeri posteriori la mano dovrà essere inserita dentro la fessura, così da aprire in questo modo la portiera.

Ovviamente Ford ci tiene a chiarire due cose: la prima è che la fessura posteriore dell’auto sarà “finger-friendly”, e quindi permetterà di prendere lo sportello in modo pratico e comodo. La seconda, molto più importante, riguarda invece l’eventuale pericolo di schiacciarsi le dita al suo interno: l’Ovale Blu assicura che, una volta attivato l’E-Latch Door System e aperta la portiera di quei pochi centimetri, non potrà essere richiusa se prima non viene aperta completamente.