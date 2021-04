Ford presenta Evos, sarà l’erede della Mondeo?

La casa automobilistica di Dearborn ha presentazione al Salone dell’Auto di Shanghai la Ford Evos, auto che potrebbe sostituire la Mondeo già a partire dal 2022. La recente presentazione al noto Salone dell’auto ha permesso a tutti gli appassionati di avere un’idea piuttosto chiara di quello che sarà il nuovo modello della società statunitense. Non dimentichiamo che la presentazione a Shanghai non è poi cosi casuale, visto che la nuova Evos sarà il primo modello della Casa fondata da Henry Ford, sviluppato quasi completamente da un team cinese e dalla joint-venture nata tra la società americana e l’azienda Changan.

Con linee inspirate alle coupè e assetto rialzato di un SUV, il modello presenta un frontale caratterizzato da una sottile firma ottica LED posizionata sopra la griglia, elementi che non passano inosservati sulla tinta della calandra in nero lucido. La fiancata ospita invece dei cerchi da 19” attraverso cui si intravedono le pinze dei freni arancioni.

Per quanto riguarda gli interni, la plancia si caratterizza per una serie di schermi da 1,1 metri, mentre il quadro strumenti digitale da 12,3” è affiancato da un pannello touch da 27” con risoluzione 4K. Nel dettaglio, per il software del sistema d’infotainment è stato scelto il Sync+ 2.0, dotato di intelligenza artificiale e con supporto degli aggiornamenti over-the-air.

Non sono stati invece diffusi i dettagli relativi alla tipologia di propulsori che saranno adottati, ma sarà quasi certamente proposta una gamma completamente elettrificata, con una versione completamente elettrica affiancata da un modello ibrido plug-in. Come accennato, si pensa che la nuova Evos andrà a sostituire le versioni della Mondeo sia sul mercato europeo che su quello del Nord America, anche se l’azienda produttrice Ford non ha rilasciato alcuna nota ufficiale relativa all’arrivo sui mercati.