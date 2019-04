Ford Puma: successo garantito in Italia?

Ford Puma sarà un SUV "pop": compatto e dalle linee piacevoli, con un motore 1.0L EcoBoost MildHybrid e tanti ADAS. Ecco il suo cameo al GoFurther Event.

Nei giorni scorsi, durante il GoFurther Event, abbiamo assistito al cameo di un esemplare di pre-produzione della futura Ford Puma, una vettura il cui nome è ricordato da molti per via della piccola coupè destinata al mercato europeo, e prodotta negli stabilimenti tedeschi, che il marchio ha commercilizzato a cavallo tra gli anni novanta e zero.

Nonostante la volontà di Ford di far intravedere solo qualche linea, non è stato difficile scattare qualche foto che riesce a dare libera visione ed interpretazione del design dell’auto, che ora assume l’apprezzata forma del SUV compatto, ovvero il segmento più apprezzato ad ora in Italia e in Europa. Le linee tese e sportive abbinate ad un frontale dove la complessita del gruppo ottico è elemento di design è sinonimo di successo, grazie anche all’adozione del’apprezzato family feeling introdotto con Focus.

Al lancio vedremo poi l’accopiatta con il motore più venduto ed apprezzato di Ford, ovvero il 1.0 turbobenzina tricilindrico EcoBoost, accoppiato ad un moto-generatore a 48volts con funzione motrice, studiato per fungere come sistema MildHybrid dalla potenza complessima superiore ai 150CV. Cilindrata apprezzata nel nostro paese, un tocco di elettrico, forme e carrozzeria richieste in questo momento storico. Completano il suo inquadramento le innumerevoli tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida ormai conosciute in Ford. Non resta che aspettare il lancio che avverrà durante il corso dell’anno.