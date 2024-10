Ford Tourneo Courier, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

Il Ford Tourneo Courier 2024 è la nuova incarnazione di un MPV versatile, pensato per coloro che necessitano di spazio e praticità, senza rinunciare a una guida piacevole, comoda e sicura. Questa vettura riesce a fondere lo stile robusto con una funzionalità intelligente, rivolgendosi a un pubblico che cerca una soluzione pratica per la vita quotidiana e le attività nel tempo libero. L'ho guidato per una settimana in diversi contesti di utilizzo, e questa è la mia prova: cosa mi piace e cosa no.

Cosa mi piace

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente della Ford Tourneo Courier è l'ampiezza degli spazi interni. Pur essendo un veicolo compatto, con una lunghezza di circa 4,3 metri, offre una capacità di carico impressionante, raggiungendo fino a 1.188 litri con i sedili posteriori abbattuti. Questo lo rende perfetto per chi ha bisogno di un veicolo che possa trasportare comodamente sia persone sia bagagli voluminosi o attrezzature sportive, senza compromessi.

Dal punto di vista del design, Tourneo Courier combina elementi stilistici ispirati agli SUV con la praticità tipica degli MPV, proponendo linee esterne moderne e un frontale robusto. Il motore 1.0 EcoBoost da 125 CV si comporta in maniera eccellente, offrendo una buona spinta in accelerazione e garantendo un'esperienza di guida coinvolgente, soprattutto per un veicolo di questo segmento. La vettura è disponibile con un cambio manuale a sei marce oppure un cambio automatico a doppia frizione a sette marce, permettendo una scelta in base alle preferenze di guida di ciascun utente. Molto bene anche il sistema di intrattenimento di bordo che ha un'eccellente stabilità della connessione wireless per Apple Car Play e Android Auto.

Come si guida

Tourneo Courier si distingue per la sua guida stabile e precisa. Anche se deriva da una base tecnico-meccanica condivisa con altri modelli Ford di differente segmento, riesce a mantenere una maneggevolezza tipica delle automobili tradizionali. Questa caratteristica è particolarmente apprezzabile nelle manovre cittadine e nelle curve più strette, dove la vettura risponde con agilità, dimostrando una buona stabilità grazie al suo telaio ben bilanciato. Menzione d'onore per il raggio di sterzata: l'auto si gira "in un fazzoletto", considerando le dimensioni.

Durante i viaggi più lunghi, Ford Tourneo Courier 2024 si rivela un compagno affidabile e confortevole. La silenziosità dell'abitacolo e la qualità delle sospensioni contribuiscono a ridurre le vibrazioni e il rumore della strada, offrendo un'esperienza di guida piacevole anche su tragitti prolungati. Il motore da 125 CV risponde bene alle richieste di potenza, permettendo di affrontare con disinvoltura sia le strade urbane sia quelle extraurbane.

Cosa non mi piace

Nonostante i numerosi aspetti positivi, ci sono alcuni dettagli che potrebbero essere migliorati. Innanzitutto, i consumi di carburante risultano piuttosto elevati per un veicolo di questa categoria, con una media di circa 15 km/l (e un'opzione gasolio non sarebbe stata male...) Questo potrebbe rappresentare un punto debole per coloro che cercano un MPV più efficiente dal punto di vista dei consumi.

Un'altra criticità riguarda la disposizione degli interni: manca un vero vano portaoggetti centrale sulla plancia, che sarebbe stato molto utile per riporre piccoli oggetti durante i viaggi. Inoltre, il design del quadro strumenti, troppo inclinato verso il conducente, non risulta particolarmente accattivante e potrebbe beneficiare di un restyling per migliorarne l'estetica e la funzionalità. E poi c'è il "tema" climatizzazione: tutte le funzioni di temperatura e velocità della ventilazione sono da impostare direttamente dallo schermo. Questa è scomoda e poco pratica, lo spazio per integrare dei comandi fisici c'era e sarebbe stata una soluzione di gran lunga migliore.

Chi dovrebbe acquistarlo

Ford Tourneo Courier 2024 è una scelta eccellente per famiglie che necessitano di un veicolo spazioso e versatile, dedicato a coloro che non vogliono rinunciare a praticità, funzionalità e intuitività, soprattutto nella guida. Qui non ci sarà bisogno di "abituarsi" a una configurazione differente perché saliti a bordo si crea subito un'intesa data la sua origine da automobile comune. È particolarmente indicato per chi ama le attività all'aperto e ha bisogno di un mezzo capace di trasportare attrezzature sportive o bagagli voluminosi senza problemi.

Con un prezzo di partenza di 23.950 euro, Tourneo Courier rappresenta una soluzione competitiva nel mercato degli MPV compatti, soprattutto considerando la sua dotazione tecnologica e lo spazio disponibile. È una valida alternativa per chi cerca un veicolo multifunzionale, più pratico e spazioso rispetto ai crossover di dimensioni simili, come la Ford Puma. Tuttavia, chi è particolarmente attento ai consumi e cerca un'opzione più economica potrebbe voler considerare altri modelli sul mercato. Magari disponibili anche con un motore a gasolio.