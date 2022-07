I furti d’auto sono purtroppo un fenomeno particolarmente diffuso nel nostro Paese, con tassi che variano di anno in anno, ma anche da regione a regione. Alcuni dati dell’Ania, Associazione tra le imprese di assicurazione, hanno fornito ulteriori dettagli sulle regioni più a “rischio”.

Secondo i dati diffusi, nel 2021 in Campania sono state rubate circa 18.695 vetture, con una percentuale di furti che è circa tre volte superiore a quella delle altre regioni. La regione dove il tasso di furti è molto basso è invece la Valle d’Aosta.

Gli stessi dati mostrano che in Campania i furti si attestano al 26,8% del totale, dato che conferma come un’auto su quattro viene rubata nelle zone di Napoli e altre province campane.

A seguire, il Lazio con 12.629 furti ed una percentuale superiore alla media in rapporto a 1.000 veicoli circolanti, 3,31% contro 1,75%. Il tasso di recupero è invece più basso, pari al 29,5% a fronte del 38,4% medio. Nella classifica troviamo poi la Puglia con 12.106 furti e la Sicilia con 8.070. Al quinto posto, la regione Lombardia, con un totale di 6.868 vetture rubate nel 2021.

Se torniamo ad analizzare i dati regione per regione, la Valle d’Aosta risulta essere la regione più sicura con un dato registrato pari a 17 auto rubate nel 2021, con un’incidenza su 1.000 pari allo 0,07% e una percentuale di recupero del 76,5%, seconda solo all’83,7% del Trentino Alto Adige, che si posiziona come penultima regione per furti con un numero di 98 veicoli.

I dati diffusi da Ania confermano dunque che è il Centro Sud è particolarmente colpito dal fenomeno dei furti delle auto. Per quanto riguarda i marchi più “ricercati” figurano Panda, 500, Punto e Ypsilon.