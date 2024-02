Flipper Zero facilita i furti d'auto? No, ma intanto lo proibiscono

Flipper Zero è un successo che spopola tra gli appassionati e sul web, dove è protagonista di moltissimi video, alcuni dei quali falsi: come vi ho raccontato in questo articolo di qualche tempo fa, Flipper Zero non può cambiare i prezzi della benzina, rapinare un bancomat, o far diventare verdi i semafori.

Il piccolo computer non può nemmeno aprire, rubare o avviare un’auto: le vetture moderne usano i Rolling Code, ossia codici che cambiano a ogni utilizzo. Flipper Zero può tecnicamente copiare il codice di un telecomando, ma funzionerebbe solo una volta e solo se il segnale del telecomando non viene ricevuto dall’auto, una situazione a dir poco improbabile.

Nonostante sembra sia più facile per un ladro tentare di rubare le chiavi al proprietario dell’auto che cercare di aprirla con Flipper Zero, il governo canadese sta valutando di bandire il dispositivo, vietandone la vendita. Il motivo? Per prevenire i furti d’auto, una proposta di legge suggerisce di “rimuovere dal mercato tutti i dispositivi che copiano il segnale wireless dei telecomandi, come Flipper Zero”. Qui sotto vi lascio un estratto di quanto si legge sul del governo canadese.

Perseguire tutte le strade per vietare i dispositivi utilizzati per rubare i veicoli copiando i segnali wireless per l'accesso senza chiave a distanza, come il Flipper Zero, che consentirebbe di rimuovere tali dispositivi dal mercato canadese attraverso la collaborazione con le forze dell'ordine.

Tecnicamente, ci sono alcune vecchie auto che non usano i Rolling Code e che quindi potrebbero essere rubate con Flipper Zero. Alcuni esempi sono le Subaru Forester prodotte dal 2005 al 2010, o le Impreza dal 2004 al 2011; non sono le sole, ma come le altre sono tutte auto con più di 10 anni sulle spalle. In passato ci sono stati report che coinvolgevano auto più moderne (ricordate il caso della Honda Civic?), ma il problema era legato a una vulnerabilità di sicurezza e a una cattiva implementazione dei Rolling Code.

La normativa non è ancora stata approvata, ma non è da escludere che dopo il Canada venga adottata anche da altri paesi, nel caso in cui venga approvata. Sicuramente muoversi per prevenire i furti d’auto è un segnale positivo, ma bandire Flipper Zero non sembra la decisione migliore: oltre a non essere, come spiegato, realmente utilizzabile per questo scopo, è già possibile costruire delle alternative usando Raspberry Pi.