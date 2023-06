L’autonomia è davvero l’aspetto che i consumatori guardano maggiormente in occasione dell’acquisto di una nuova auto, oppure ci sono altri elementi che gravano di più? Secondo quanto riportato da un nuovo studio, sembra che la percorrenza in elettrico sia solo uno degli aspetti che vengono presi in considerazione, superato però dalla sicurezza e dagli aiuti alla guida.

Tutte le case automobilistiche, chi più chi meno, offrono sistemi di guida autonoma più o meno sofisticati ma nonostante l’enorme sforzo ingegneristico sembra che l’attenzione degli acquirenti sia più focalizzata sulle funzionalità tecnologiche e gli assistenti alla guida (ADAS). Un aspetto che non ci stupisce più di tanto, dal momento che già nei mesi scorsi avevamo indagato su quali fossero gli aspetti più cruciali, i must-have, da prendere in considerazione in occasione dell’acquisto di una nuova auto.

In un sondaggio condotto nel 2023 da S&P Global Mobility, le sopracitate caratteristiche sono state classificate come le più desiderabili, con almeno l’80% di tutti i conducenti intervistati che le hanno evidenziate.

Al contrario, solo il 61% degli intervistati ha espresso il desiderio di possedere un’auto completamente autonoma, e nessuna delle altre opzioni di guida autonoma offerte ai consumatori ha superato il 64,9% di gradimento. Gli analisti di S&P Global Mobility hanno segnalato una mancanza di fiducia da parte degli acquirenti nei confronti dei sistemi autonomi, sottolineando che solo il 47% dei consumatori ha affermato di essere disposto a viaggiare su un’auto con capacità di guida autonoma e di valutare l’acquisto di una di esse.

Tuttavia, i risultati variano in base alla posizione geografica. Ad esempio, i consumatori in Cina sono molto più favorevoli all’idea di auto a guida autonoma rispetto a quelli negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania.

Un altro punto chiave del rapporto è che, sebbene gli acquirenti siano molto desiderosi di avere caratteristiche di sicurezza sulle loro nuove auto, non gradiscono l’idea di dover pagare un extra per ottenerle. Oltre il 50% degli acquirenti si aspetta che i sofisticati dispositivi di sicurezza siano inclusi di serie nelle auto, quindi non approvano le nuove formule di abbonamento e sottoiscrizione che ormai sono diventate sempre più comuni.